Babelsberger Floh- und Bauernmarkt wird 30

Potsdam

Gegründet im letzten Sommer der DDR wird der Floh- und Bauernmarkt am Babelsberger Weberplatz diesen Samstag sein 30-jähriges Bestehen feiern. Entstanden ist er aus der Aufbruchsstimmung nach dem Mauerfall und überlebt hat er dank seiner Beliebtheit bei den Potsdamern.

Betrieben wird der Markt von der Familie Koscholke – jetzt schon in zweiter Generation, denn Robert Koscholke hat mittlerweile die meisten alltäglichen Aufgaben von Vater Bernd Koscholke, wegen seiner Mütze liebevoll „der Kapitän“ genannt, übernommen.

Anzeige

„Angefangen hat es mit dem Ende der DDR“, erzählt Robert Koscholke. „Mit dem Ende sind auch Verkaufsorte wie Konsum und Co. weggefallen.“ Die Bauern hätten einen neuen Ort gebraucht, um ihre Waren zu verkaufen. Da sei die Familie Koscholke gerade die richtige gewesen, denn sie betrieb schon in Berlin einige Wochenmärkte. „Es gibt gewissermaßen Grabenkämpfe zwischen unterschiedlichen Marktbetreibern“, sagt Koscholke. In Potsdam habe es aber noch keine Konkurrenz gegeben. „Wir fanden die Stadt auch sehr schön und die Verwaltung hat freundlich und hilfreich mit uns gearbeitet.“

Weitere MAZ+ Artikel

Start mit einer Anzeige

Mit einer kleinen Anzeige in der Berliner Zeitung startete der Wochenmarkt. „Es war nur ein kleiner Text in einer Ecke, eigentlich fast nur die Telefonnummer“, sagt Koscholke. „Danach klingelte das Telefon ununterbrochen.“ So kam der Bauernmarkt nach Babelsberg. „Heute sind wir sozusagen die letzten Überlebenden dieser Zeit.“

Und das mit gutem Grund – schließlich lege Koscholke großen Wert auf Qualität. „Regional heißt für uns nur aus dem Umland. Da ist Teltow-Fläming eigentlich schon fast die Grenze“, sagt er. Auch, dass die Kunden von den Händlern nicht betrogen würden, sei ihm wichtig. Zur Zeit der Umstellung von D-Mark zu Euro habe es mitunter Versuche gegeben, Besucher abzuzocken. „So was geht bei mir gar nicht“, sagt Koscholke. „Wenn ich das mitbekomme, können die bei mir nicht mehr verkaufen. Ich habe damals auch relativ viele Marktverweise ausgesprochen“, sagt er.

Über die 30 Jahre habe sich der Markt stets weiterentwickelt, erzählt Koscholke. „Am Anfang war alles ziemlich chaotisch.“ Doch mit der Zeit habe sich alles eingependelt. Der Markt sei schnell sehr beliebt geworden: „Damals sind mir die Leute hinterhergelaufen, um einen Platz zu bekommen“, so Koscholke. Viele unterschiedliche Gesichter habe er so kennengelernt. „Ich habe wahrscheinlich jeden Fleischer aus Potsdam mal auf dem Platz gehabt.“

Außerdem gebe es die Stammverkäufer, so etwa einen Gemüsehändler, der schon von Anfang an dabei ist, und noch immer seine Erzeugnisse am Samstag verkauft. Oder die „Kräuterfee“ – sie baue auf einem eigenen Acker Kräuter an, die sie dann zur Rentenausbesserung verkaufe, erzählt Koscholke. Für Vielfalt ist auf jeden Fall gesorgt.

Auch eine Ölmühle, Weinkellerei, Käserei sowie ein Hutmacher, ein Korbflechter und sogar eine Aalräucherei zählten zu den Verkäufern auf seinem Markt, sagt Koscholke. Vieles würde sogar vor Ort und unter den neugierigen Blicken der Besucher hergestellt. „Deren Aufgabe ist nicht, ein Marktschreier zu sein, sondern eher ein Marktschausteller“, so Koscholke. „Die Menschen sind alle Unikate.“

Es muss nicht alles gerade sein

Genau, wie auch die Produkte, die sie verkaufen. Denn, wie Koscholke sagt: „Es muss nicht immer alles gerade sein.“ Auch eine krumme Karotte schmecke gut, oder eine verformte Tomate. „Auch so können Produkte ausschauen. Wenn man gute Qualität hat, dann braucht man auch keine Konservierungsstoffe. Ein Vorteil des Marktes sei es, dass sich die Kunden vor Ort besser von der Qualität der Waren vergewissern könnten. „Man kann einfach besser ausprobieren, und das Ganze ist viel persönlicher, als zum Supermarkt zu gehen“, sagt Koscholke. Eine hohe Qualität der Produkte sei auch für die Händler selbst von Vorteil, denn: „Jeder muss sich den Kunden selbst erkämpfen.“

Qualität legt Koscholke auch auf den Umgang mit seinen Nachbarn. So versuche er, zu vermeiden, mit den Lokalen, die den Platz säumen, in direkte Konkurrenz zu treten. Dafür öffneten diese auch am Samstag für die Besucher des Marktes, sagt er.

Dass es den Markt noch länger geben wird, davon ist auszugehen. „Es ist doch mein Lieblingsmarkt“, sagt Koscholke. „Und die Babelsberger sind treue Kunden.“

Von Linus Höller