Babelsberger Milieus ohne Schutz

Die Stadt nimmt den Mietern des Babelsberger Mietshauses in der Wichgrafstraße 11 alle Hoffnungen. Die von den Stadtverordneten geforderte Prüfung eines Vorkaufsrechts kommt zu einem negativen Ergebnis.

Damit kann der Privateigentümer des Hauses an Investoren verkaufen und muss das Gebäude, in dem 38 Babelsberger wohnen, nicht an die Stadt abgeben. Das geht aus einer nicht-öffentlichen Mitteilungsvorlage hervor, die am Mittwochabend im Hauptausschuss Thema wird und der MAZ vorliegt.

Vorkaufsrechte für Stadt „unwahrscheinlich“, manche Fälle explizit ausgeschlossen

Die Stadt hat seit Mai geprüft, ob ein Vorkaufsrecht auf Grundlage des Sanierungsrechts oder der Erhaltungssatzung ausgeübt werden kann oder ob dem Eigentümer der Verkauf an andere Privateigentümer zumindest untersagt werden kann, wenn dies den Sanierungszielen widerspricht.

In allen drei Fällen kommt die Verwaltung zum gleichen Ergebnis: Ein Vorkaufsrecht auf Grundlage des Baugesetzes erscheint „unwahrscheinlich“, heißt es in der Vorlage. Die Einschätzung betrifft dabei nicht nur die Bewohner dieses Hauses, sondern des gesamten Sanierungsgebiets Babelsberg Nord.

Verkauf als Wohnhaus kann Eigentümer nicht untersagt werden

Eindeutig ist die Einschätzung bei der Prüfung des Sanierungsrechts: „Die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts auf der Grundlage der Sanierungssatzung ist auszuschließen“, heißt es in der Prüfung. Weder aus den Sanierungszielen noch aus dem laufenden Bebauungsplanverfahren ergäben sich dafür Anhaltspunkte.

So bestünde kein kommunaler Grundstücksbedarf, „noch weniger ein Bedarf für private Dritte“ – also die Mieter der Wichgrafstraße 11. So darf die Stadt einen Verkauf im Sanierungsgebiet nicht untersagen, wenn der Kaufvertrag vorsieht, dass das Haus als Wohnhaus erhalten wird – denn das entspricht den Sanierungszielen.

Das Wohnhaus in der Babelsberger Wichgrafstraße 11. Quelle: Bernd Gartenschläger

Offen ist dabei bis heute, ob der Eigentümer der Wichgrafstraße 11 derzeit überhaupt verkaufen will. Zumindest der Verwaltung liegen „keine Unterlagen vor, die auf eine Verkaufsabsicht schließen oder gar genauere Bedingungen erkennen lassen.“

Die Mieter des Hauses kämpfen aber darum, das Haus selbst zu erwerben.Sie wollen, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht nutzt und das Gebäude zum Verkehrswert erwirbt, um ihnen danach die Übernahme in Eigenregie zu ermöglichen. Dafür hatten sie im Mai insgesamt 2831 Unterschriften einer Online-Petition an den Oberbürgermeister übergeben.

Nur Architektur ist geschützt – nicht die Zusammensetzung der Bevölkerung

Neben dem Sanierungsrecht hatten die Mieter auch die von 1992 datierende Erhaltungssatzung für den Stadtteil ins Feld geführt, weil dort neben der „städtebaulichen Gestalt“ auch die „Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“ als Ziel genannt wird.

Doch auch hierbei kommt die Verwaltung zum Schluss, dass sich daraus kein Vorkaufsrecht ergibt. Denn in der Begründung der Satzung ist vor allem von architektonischen Besonderheiten der Straßenzüge der Webersiedlung rund um Weber-, Plantagen- und Goetheplatz die Rede.

Städtebau stand bei der Sanierung von Babelsberg seit 1991 im Vordergrund – etwa die Gestaltung des Weberplatzes mit der Friedrichskirche. Quelle: Julian Stähle

Der Milieuschutz stellt sich laut der Prüfung der Verwaltung nur als „ein nicht weiter ausgeführter verbaler Nebenaspekt“ dar. „Daher ist die Erhaltungssatzung im Hinblick auf den Milieuschutz nicht als ausreichende Rechtsgrundlage anzusehen“, heißt es.

Seit 1991 keine ausreichenden Daten über Milieus erhoben

Die Stadt zitiert eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, wonach man die Zusammensetzung der Bevölkerung regelmäßig durch eine „sorgfältige Erforschung“ hätte untersuchen müssen.

„Letztlich müsste heute begründet und untersetzt werden, welche bei Satzungserlass gegebene Durchmischung der Bevölkerung beziehungsweise welches Milieu nach mehr als 25 Jahren und den zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen aktuell erhalten werden soll und welchen Einfluss der aktuelle Verkauf eines Hauses darauf hat“, schreibt die Verwaltung. Derart eingehende Aussagen liegen der Stadt nach eigener Aussage jedoch nicht vor.

„Heterogene Mischung von Alters- und Einkommensschichten“

In der Satzung von 1992 heißt es nur, dass in der Webersiedlung „eine heterogene Mischung von Alters- und Einkommensschichten zu verzeichnen“ sei und dass die Bewohner aufgrund „eines relativ hohen Anteils von Privateigentümern sowie räumlicher Nähe zu den Arbeitsplätzen eng mit dem Gebiet verbunden“ und „Träger von Traditionslinien“ seien, „deren Weiterführung im Interesse der Erhaltung des Ortscharakters liegt.“

Ob das Milieu daher durch einen Hausverkauf gefährdet ist, kann die Stadt wegen der fehlenden Daten „nicht rechtssicher“ belegen. Genau dies aber wäre die „Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausübung des Vorkaufsrechts“.

Die Babelsberger Sanierungsgebiete Seit 1993 gibt es die Sanierungsgebiete Babelsberg Nord und Babelsberg Süd, die den historischen Kern des Stadtteils umfassen. Über 1000 Gebäude wurden mit Hilfe von Fördermitteln saniert und modernisiert, dazu Straßen erneuert und Plätze neugestaltet. Mittelfristig wird das Sanierungsgebiet aufgehoben, da die Ziele größtenteils erreicht wurden. Damit dann gerade städtebauliche Merkmale weiterhin gesichert sind, werden gerade Gestaltungssatzungen erarbeitet.

