Babelsberger Spezialeffekte-Künstler gewinnt Oscar: Wer ist Gerd Nefzer?

Potsdam

Gerd Nefzer strahlt mit dem Oscar in der Hand Backstage, hinter den Kulissen, vor der internationalen Presse. Mit dem roten Sieger-Umschlag fächert er sich frische Luft zu. Was wollte er auf der Bühne in seiner Dankesrede sagen, als ihm die Musik ins Wort fiel? Er hätte natürlich gerne einige Worte in Deutsch an seine geliebte Heimat gerichtet, sagt er auf Englisch - und fügt grinsend hinzu: „Das ist wunderbar“.

Den Oscar-Gewinn wollte er jetzt auf einigen Partys in Hollywood feiern. „Die Nacht ist lang“, grinst Nefzer - aber sie müssten morgen schon wieder nach Deutschland zurückfliegen.

Oscar-Gewinner Nefzer musste um Anreise bangen

Es war eine Zitterpartie, ob Gerd Nefzer überhaupt ins Flugzeug nach Los Angeles steigen durfte: Der nominierte Künstler hatte Corona, die Tests blieben lange positiv; aus England brachte er vor wenigen Tagen nicht nur den Britischen Filmpreis mit, sondern auch eine Covid-Ansteckung. Schließlich doch die Erleichterung, die Krankheit war weg und Nefzer konnte zur Oscar-Verleihung in die USA fliegen. „Das war eine schwierige Woche, wenn du nur Zuhause bist, mit deiner Frau zusammen in einem Zimmer“, witzelt er vor den über Hundert Journalisten über seine Corona-Quarantäne.

Und die Reise hat sich gelohnt: In der Nacht zu Montag erhielt Nefzer als einer von zwei Deutschen – der andere ist Filmmusik-Komponist Hans Zimmer – die begehrte Trophäe. Und zwar bereits zum zweiten Mal.

„Blade Runner 2049“

Vor vier Jahren war Gerd Nefzer schon einmal bei einer Oscar-Verleihung dabei. Als der Briefumschlag geöffnet wurde und sein Name vor einem Millionenpublikum verlesen wurde, traf ihn fast der Schlag. Er und drei Kollegen bekamen für „Blade Runner 2049“ die begehrte Trophäe zugesprochen. Dankesworte hatte er nicht vorbereitet. Er stammelte nur strahlend: „Danke schön, Germany, Thank you. Great.“

Palmen fangen Feuer

Jetzt also „Dune“. Das Science-Fiction-Epos wurde vielfach nominiert, auch in der Kategorie der „visuellen Effekte“. Wenn es in „Dune“ regnet oder schneit, Palmen Feuer fangen oder Einschüsse und Explosionen passieren, hatte der Filmeffekte-Künstler Gerd Nefzer seine Hände im Spiel. Die Handlung versetzt den Zuschauer auf einen Sandplaneten, was eine besondere Herausforderung darstellte. Es galt, ein ganzes Raumschiff im Sandsturm verschwinden zu lassen.

Seit 30 Jahren in Babelsberg

Ursprünglich hatte der gebürtige Schwabe eine Laufbahn als Agrartechniker und Landwirt eingeschlagen. Doch dann stieg er in den 1980er Jahren in die Firma seines Schwiegervaters ein. Gemeinsam mit dessen Sohn Uli Nefzer baute er eine Special-Effekts- Sparte aus und gründete Anfang der 1990er Jahre eine Filiale auf dem Filmgelände in Potsdam-Babelsberg. Die Nefzer Babelsberg GmbH ist eine 50-prozentige Tochter von Studio Babelsberg.

„Seine weltweit gefragte Expertise ist vor allem auch ein hervorragendes Zeugnis für die Kompetenz an unserem Standort“, sagte Christoph Fisser, Vorstand des Studios Babelsberg. „Wir hoffen, dass die Rahmenbedingungen für große internationale Filme und Streaming-Projekte in Deutschland uns und unseren Produktionen weiterhin ermöglichen, von diesem Know-how regelmäßig zu profitieren.“

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und das Studio Babelsberg haben dem Potsdamer Special-Effects-Experten Gerd Nefzer zum zweiten Oscar gratuliert. „Wow! Ick freu ma über einen #Oscar2022 für die #Filmstadt #Babelsberg“, twitterte Schüle am Montag in Brandenburger Mundart. „Für die unglaublichen visuellen Effekte (Sandstürme! Staub! Wind!) im Science-Fiction-Epos #Dune gab‚s für ihn gestern Nacht den #AcademyAward.“

Von Karim Saab/RND/dpa