Studios öffnen zum Denkmaltag

Babelsberg

Der Büroneubau am Haupteingang des Babelsberger Studiogeländes komplettiert als Riegel zur August-Bebel-Straße einen städtebaulichen Entwurf, der auf die 1920er Jahre zurück geht. Das hat der Potsdamer Architekturhistoriker und Denkmalpfleger Jörg Limberg recherchiert, der sich zum Tag des offenen Denkmals am 8. September besonders intensiv mit diesem Teil der Medienstadt befasste.

Denn es ist das erste Mal, dass Teile des Babelsberger Filmstudios sich an diesem Tag beteiligen, der 2019 unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ steht.

Im Aufnahmestudio des Filmorchesters Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Geöffnet werden zwei Studios, die sich in besonderer Weise mit dem Begriff der Moderne verbinden: Das 1934 eröffnete Aufnahmestudio des damaligen Ufa-Filmorchesters ist heute Heimstatt des Deutschen Filmorchesters Babelsberg, das nach einer Odyssee mit Schließungen und Fusionen in der Nachwendezeit im Jahr 2007 auf das Studiogelände zurück kehrte.

Der benachbarte Anbau stammt aus der DDR, war aber ebenfalls schon Ende der 1920er Jahre konzipiert: Das „Defa 70“ in den Filmstudios Babelsberg wurde zur Nachbearbeitung von Filmen sowie als öffentlicher Kinosaal errichtet.

Der Baubeginn für das neue Mischatelier auf dem Studiogelände war im Jahr 1964. Unter der Woche wurde hier an Bild und Ton gearbeitet, am Wochenende stand der Saal den Potsdamern als Kino offen.

Foyer des einstigen Studiokinos. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Kino verfügte über eine Kinomaschine, mit der die neuen 70-Millimeter-Filme auf breite Leinwand proojiziert werden konnten. Eröffnet wurden das 70-Millimeter-Mischatelier und das nach dem neuen Filmformat benannte Kino 1965 mit dem gleichnamigen Experimentalfilm „Defa 70“. Das Gebäude wurde 1992 unter Denkmalschutz gestellt. Bis 2001 fand hier noch ein öffentlicher Spielbetrieb statt.

Zwischen 2011 und 2015 wurde das 430 Quadratmeter große Studiokino durch die Firma Rotor Film GmbH mit einer Investition von zwei Millionen Euro für die Nachbereitung von Filmproduktionen umgestaltet.

Gelegentlich wird das einstige Studiokino laut Rotor-Film-Geschäftsführer Holger Lehmann für Publikum geöffnet, so wieder am 14. September für ein Studiokonzert der Band Bell, Book & Candle, für das es noch Karten geben soll.

Denkmalpfleger Jörg Limberg und Sabine Ambrosius im einstigen Studiokino. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Filmorchester begleitet den Tag des offenen Denkmals mit Einzelensembles an 14 Stationen, bevor es um 18 Uhr zum Abschlusskonzert ins eigene Studio einlädt.

Filmorchester und Rotor Film waren namhafte Protagonisten eines Nachbarschaftsstreits, der im vergangenen Jahr bundesweit Schlagzeilen machte. Beide Institutionen sahen sich durch die Baustelle für den Büroneubau unmittelbar neben ihren mit sensibelster Technik ausgestatteten Studios in der Existenz gefährdet.

Lehmann bezeichnete die Baustelle auch gestern als „starke Herausforderung“ für seine auf 33 Mitarbeiter gewachsene Firma, ohne genauer werden zu wollen. Beyer sagte, die Beteiligung des Filmorchesters sei auch ein Dank an die Stadt und die Potsdamer, die dem Filmorchester in der Krise beistanden.

Die Landeshauptstadt hatte sich im vergangenen Jahr erstmals seit der jüngsten Neuformierung des Orchesters vor 27 Jahren mit einer finanziellen Förderung beteiligt, um baustellenbedingte Einnahmeausfälle aufzufangen: Denn erstmals in seiner Geschichte habe das Filmorchester Aufträge ablehnen müssen, so Beyer.

Weitere Hintergründe zum Baustellenstreit

>>> Misstöne zum Baubeginn

>>> Filmorchester von Baustelle zum Aufgeben gezwungen

>>> Filmorchester spielt ums Überleben

>>> Richtfest: Bürohaus in der Filmstadt besteht die Nagelprobe

Jörg Limberg wird am Sonntag um 14 und 16 Uhr im „Defa 70“ einen Vortrag halten zum Thema „ Bauhaus 100, auch hier? Spuren moderner Architektur in Potsdam“.

Limberg gibt damit einen Einblick in seine umfangreichen Recherchen zu den Anfängen der Moderne in einer Stadt, deren Bild bis dahin eng verbunden war mit der Bautätigkeit preußischer Könige. Es geht um die Vielschichtigkeit und Umbrüche, die in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auch in Potsdam auftraten.

Eigens für diese Vorträge wird das einstige Studiokino für Besucher geöffnet. Interessierte sollten sich 30 Minuten vor Beginn am Haupteingang des Studiogeländes einfinden.

Von Volker Oelschläger