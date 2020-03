Tankstellenräuber noch nicht gefasst

Babelsberg

Vom Räuber, der am Sonntagabend die HEM-Tankstelle in der Friedrich-List-Straße in Babelsberg überfallen hat, fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei hatte mit Spürhunden, einem Hubschrauber und Streifenwagen die Umgebung bis Mitternacht ohne Erfolg abgesucht.

Tankstellenbetreiber Thomas Goerke mit der leeren Geldkassette. Quelle: Julian Stähle

Derweil läuft der Betrieb in der Tankstelle bereits seit Mitternacht wieder. Thomas Goerke ist Betriebsleiter der Tankstelle. Er wurde noch am Sonntagabend von Mitarbeitern über den Überfall informiert.

„Ich bin dann sofort zur Tankstelle gefahren und habe mir große Sorgen um meinen Mitarbeiterinnen gemacht. Der Mitarbeiterin geht es den Umständen entsprechend gut, sie steht aber stark unter Schock und wurde nach Hause geschickt“, sagte Goerke der MAZ.

Polizeibeamte suchen die Umgebung mit Spürhunden ab. Quelle: Julian Stähle

Die Tankstelle wurde erstmals überfallen

Für ihn und seine Mitarbeiter sei es das erste Mal gewesen, dass sie in der Tankstelle ausgeraubt wurden.

Die Beamten schauten nach, ob der Räuber sich auf dem Balkon versteckt. Quelle: Julian Stähle

Den Schaden könne er noch nicht absehen, „dafür müssen wir erst die Einnahmen prüfen.“ Die Geldkassette mit den Tageseinnahmen ist leer. Laut Goerke war es daher wichtig, den Betrieb wieder aufzunehmen und die Arbeit der Polizei zu unterstützen.

