„Zu DDR-Zeiten“, sagt Matthias John, „hat man das Material gekauft, wenn es was gab, nicht wenn man es tatsächlich brauchte.“ Ergo sah die Babelsberger Tischlerei damals ganz anders aus als heute. Das Weberhaus vorn an der Straße Alt Nowawes – baupolizeilich unbewohnbar – diente als Lager für die Werkstatt seines Vaters und des Großvaters. Es war voll gestopft bis unters Dach mit allem, was der Sozialismus so hergab.

In den nun 75 Jahren der Firmengeschichte hat sich vieles verändert, manches wiederholt sich. Derzeit ist Holz wieder knapp. „Die Amis und die Chinesen kaufen den Weltmarkt leer. Die kaufen auch in Deutschland“, erzählt er: Und wenn genügend Geld geboten wird, wird aus Deutschland halt nach Übersee verkauft. „Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass Holz auch auf dem deutschen Markt verbleibt“, findet er, sonst gehe die Preissteigerung immer weiter.

Verzicht auf Echtholz und Parkett

„Manch Häuslebauer verzichtet jetzt auf Echtholztüren und Eichenparkett und nimmt Türen aus Holzspanplatten und Laminat, aber auch das wird ja immer teurer.“ An der Innenausstattung könne der Privatmann sparen, an der Konstruktion aber nicht: „Der Dachstuhl muss ja stehen und das sicher.“ Die jetzige Knappheit sieht er als Wellenbewegung wie an der Tankstelle. Es gebe ein Auf und Ab, derzeit eben ein anhaltendes Auf: „Die Preise fallen auch wieder, aber sicher nicht mehr auf das Niveau vorher.“

Private Auftraggeber machen derzeit etwa ein Fünftel der Kundschaft seiner Tischlerei aus, zu deren 75-jährigem Bestehen es am Dienstag Blumen und Glückwünsche von der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer gab. Die Masse der oft langfristigen Aufträge kommt aus dem öffentlichen und gewerblichen Sektor – das sieht man schon beim Betreten der hellen Werkstatt im Hof des alten Weberhauses, das John inzwischen hergerichtet hat für die Familie und als Büro des Unternehmens. Zwölf rund drei Meter hohe und zwei Meter breite Rundbogenfenster stehen dort; sie werden die „alten“ Fenster der Handwerkskammer am Platz der Einheit ersetzen, die zu DDR-Zeiten eingesetzt wurden, aber nicht originalgetreu waren.

Kiefernholz ist das beste

Aus Kiefernholz sind sie, wie zur Bauzeit im Barock, besseres Material gibt es nicht. „Wenn man das gut pflegt, alle paar Jahre streicht und auf die Querteile besonders achtet, kann das wieder 100 bis 150 Jahre halten“, versichert John. Es gebe in der Baudenkmalpflege harte Anforderungen, die sein Unternehmen gut erfüllen kann, weil man sich spezialisiert hat über die Jahre. Das Team ist zu acht und super eingespielt. „Hier will keiner weg“, sagt John, „und ich würde auch keinen ziehen lassen.“ Im Schnitt sind seine Leute 15 Jahre da: „Wir werden miteinander alt.“ Das Durchschnittsalter liegt bei 50,6 Jahren.

Maschinenpark mit Absaugern

Der Maschinenpark ist so neu wie die Ausstattung der Werkstatt, die vor rund 20 Jahren eingebaut wurde. Hatte man früher nach dem Hobeln eines kleineren Stapels Holz schon die halbe Werkstatt voller Späne und keine andere Entsorgungsmöglichkeit als Pferdehöfe, wo das als Einstreu diente, wird heute alles abgesaugt und zu handlichen Rund-Briketts gepresst. Damit heizt Matthias John die obere Etage seines Wohnhauses, die er mit 22 oder 23 solcher Briketts gut warm bekommt. Was er nicht braucht, nehmen die Kollegen mit. Die Werkstatt und ihre Fußbodenheizung sind damit aber nicht versorgbar, denn inmitten von Wohnhäusern war der entsprechende Schornstein nicht erlaubt.

Das ist die älteste Maschine der Tischlerei Matthias John; sie stammt etwa von 1937. Quelle: Rainer Schüler

Eine wirklich alte Maschine gibt es aber in der Werkstatt noch: ein Kettenstemmer aus dem Jahr 1937, mit dem man die Hohlräume für die Schließgarnitur in die Tür fräst. Die Maschine tut noch immer klaglos ihren Dienst.

Auftragslage war immer gut

Die Auftragslage war in den 27 Jahren seit der Übernahme des väterlichen Betriebes immer gut, nach der Wende ganz besonders. Der Sanierungsstau war enorm, die Nachfrage nach Fachfirmen auch. John glaubt, dass das so bleibt, denn saniert wird immer weiter. Und das möglichst originalgetreu. Bei den öffentlichen Auftraggebern gibt es Preis-Gleitklauseln in den Verträgen, die dem Handwerker die Einnahmen sichern, auch wenn die Kosten steigen.

Matthias John hat schon immer gern in Holz gewerkelt. Für seine Haustiere – Hamster und Vögel – bastelte er die Käfighäuschen selbst, machte dem Vater „Holzlisten“; der brachte dann das Material mit. 1981 hat John seine Lehre angefangen in des Vaters Werkstatt. Es war die zweite Wahl in seinem Berufsplan, denn eigentlich wollte er als Bordingenieur durch die Welt fliegen. „Aber jeder Flieger und jeder Bordingenieur zu DDR-Zeiten wurde militärisch ausgebildet; das wollte ich nicht.“ So konnte er auch keinen Meister machen, denn er hätte sich das mit zehn Jahren Wehrdienst erkaufen müssen. Es bestehe „keine volkswirtschaftliche Notwendigkeit“ dafür, erklärte man ihm. Schließlich sei ja schon der Vater Meister.

Wende mitten im Wehrdienst

Mitten im Grundwehrdienst kam die Wende, und nach der Wende lud man ihn ein, nun endlich selbst den Meister zu machen. Er blieb im Osten der wiedervereinigten Republik: „Die im Westen waren so satt“, sagt er: „Die hier im Osten mussten so viel nachholen. Es gab so viel Arbeit.“ Die Rahmenbedingungen für kleine Handwerker – sein Vater, er und ein Angestellter – waren ideal. Das Unternehmen war schon zu DDR-Zeiten eines von sehr wenigen, die noch selbst Türen und Fenster bauten. Ein Jahr nach der Wende waren sie schon sechs Leute, in Spitzenzeiten sogar zehn. Und mit den acht von heute geht er durch die nächsten Jahre. Was er am liebsten macht in seiner Firma, weiß er nicht recht und überlegt: „Rechnungen schreiben“, sagt er schließlich: „Dann weiß man, dass die Arbeit gemacht ist und das Geld kommt, weil der Kunde mit uns zufrieden ist.“

