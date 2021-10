Potsdam

Es wäre heute volljährig, aber es durfte nicht leben: Mit einer mutmaßlichen, 21 Jahre zurückliegenden Kindstötung befasst sich das Landgericht Potsdam in den kommenden Wochen. Angeklagt ist eine heute 58-jährige Potsdamerin, die an einem nicht näher feststellbaren Tag zwischen dem 1. April und dem 21. August des Jahres 2000 ein lebensfähiges Kind zur Welt gebracht und getötet haben soll.

Anklage lautet auf Totschlag

Die Tötung eines Neugeborenen innerhalb der ersten 24 Stunden, Neonatizid genannt, wird in Deutschland in aller Regel als Totschlag und nicht als Mord angeklagt – so auch in diesem Fall. Der Tat geht in den meisten Fällen eine verdrängte Schwangerschaft voraus, die Täterinnen weisen vielfältige Belastungen auf.

Der Prozess vor der 1. Großen Strafkammer beginnt am 12. Oktober. Sieben Verhandlungstage sind dafür angesetzt. Mit einem Urteil ist nach jetziger Planung Anfang Dezember zu rechnen. Im Verlauf des Prozesses sollen laut Landgerichtssprecherin Christina Flinder mehr als ein Dutzend Zeugen aussagen. Zudem begleiten ein Sachverständiger auf dem Gebiet der Rechtsmedizin und eine psychiatrische Sachverständige das Verfahren. Es gibt keine Nebenklage.

Nahe der Verjährungsfrist

Mord verjährt nie, Totschlag aber nach 20 Jahren. Dass der Fall nun dennoch aufgerufen wird, habe damit zu tun, dass die Anklage bereits 2018 erhoben und damit die Verjährungsfrist unterbrochen wurde, erklärt Christina Flinder. So eine Unterbrechung setze schon mit der ersten Ermittlung oder der Befragung einer beschuldigten Person durch die Polizei ein – es bestünden allerdings verschiedene Interpretationen der Unterbrechungsnormen.

Prozess ohne Leiche

Der Fall gilt als anspruchsvoll: Zum einen, weil die mutmaßliche Tat lange zurückliegt; zum anderen, weil laut Gericht bis heute keine Leiche gefunden wurde. „Mehrere Zeugen haben die Ermittlungen in Gang gesetzt“, sagt Christina Flinder. Offenbar haben diese Menschen jahrelang ihre Vermutungen und Beobachtungen für sich behalten und erst jetzt ihr Schweigen gebrochen.

Auf Totschlag steht eine Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren, in besonders schweren Fällen ist Lebenslang möglich, in minder schweren Fällen liegt die Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren – unter bestimmten Voraussetzungen kann die Strafe sogar noch milder ausfallen.

Von Nadine Fabian