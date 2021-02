Potsdam-West

Die Babyklappe am St. Josefs-Krankenhaus steht 2022 wieder zur Verfügung. Das hat Pressesprecher Benjamin Stengl am Dienstag versichert. Der MAZ gegenüber sagte er, es könne auch schon zum Jahresende 2021 etwas werden, falls die Bauarbeiten am alten Klinikgebäude gut laufen. Dann werde Brandenburgs einzige Babyklappe wieder in Betrieb gehen; Fälle wie die nächtliche Aussetzung eines Neugeborenen in Brandenburg (MAZ berichtete) wären dann vermeidbar.

Die Sanierungsarbeiten am historischen St. Josefs-Haus in der Allee nach Sanssouci schreiten voran - pandemiebedingt aber deutlich langsamer als geplant, wie Stengl sagte: „Vor diesem Hintergrund können wir unsere Babyklappe derzeit nicht zur Verfügung stellen. Ein zuverlässiger Betrieb ist bei laufenden Baumaßnahmen nicht möglich, da mit der Babyklappe sowohl für die Gesundheit des Kindes als auch für die Anonymität der Mutter Sorge getragen wird.“

Nach aktueller Planung gehe das katholische Krankenhaus der Alexianer davon aus, die Baumaßnahmen Ende 2021 zum Abschluss gebracht werden können. Das Sanierungsprojekt schließt die Babyklappe mit ein. Sie werde spätestens 2022 an geeigneter Stelle auf dem Gesundheitscampus wieder in Betrieb genommen, etwa 50 Meter weiter seitlich an derselben Hauswand, wo sie bis dato war.

Die Babyklappe am katholischen St.Josefs-Krankenhaus ist die einzige im Land, derzeit wegen Umbauarbeiten am historischen Klinikgebäude aber geschlossen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Trotz vorübergehend geschlossener Babyklappe bietet das St.Josefs-Krankenhaus die Möglichkeit der vertraulichen und darüber hinaus der anonymen Geburt.

Die Babyklappe war am 6. Juni 2003 eröffnet worden, wird laut Stengel aber sehr selten genutzt, zuletzt ein Mal im Jahr 2018.

Von Rainer Schüler