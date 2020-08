Potsdam

Der Tag in den Vorstädten beginnt ausgesprochen geruhsam – wenn man nicht in Eile ist. Sieben Kilometer pro Stunde sagt die Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit im Auto am Morgen in der Straße Am Neuen Garten. In der Jägerallee, der Berliner Straße und den anderen Vorstadtmagistralen bietet sich das selbe Bild; Stoßstange an Stoßstange schieben sich müde Potsdamer in ihren Autos in Richtung Innenstadt, in Richtung Berlin, eben dahin, wo die Arbeit wartet.

Durch die Seestraße spaziert ein Paar in Bademänteln, jeder Zweite hat am frühen Morgen ein Handtuch dabei. Hier reiht sich nicht Auto an Auto, sondern Villa an Villa. Viele Klingelschilder sind leer, obwohl die Häuser offensichtlich belebt sind.

Wer hier jemanden besucht, weiß, wo er hin muss – und den Rest geht es nichts an. Natürlich, gerüchtehalber weiß beinahe jeder in der Stadt, welcher Fernsehprominente, welcher Sportstar, welcher Musiker wo wohnt. „Mich interessiert das eigentlich nicht“, sagt die Mittfünfzigerin, die im schwarzen Badeanzug dem Heiligen See entsteigt. „Jeder hat schließlich seine Privatsphäre verdient.“

Blick von der Badestelle auf das Marmorpalais im Neuen Garten. Quelle: Saskia Kirf

Sie selbst möchte das Private ebenfalls privat halten und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Seit zwei Jahrzehnten lebt sie mit ihrer Familie in der Berliner Vorstadt. „Nicht direkt am See, aber nah genug dran“, sagt sie. Besonders die älteren Einwohner gingen hier das ganze Jahr über schwimmen. „Ab sechs Uhr morgens ist richtig was los, und es sind wirklich viele, die nur im Handtuch oder im Bademantel herkommen“, sagt sie, als sie in Jogginghose und Kapuzenpullover steigt.

Die Frau selbst bezeichnet sich „eher als Weichei, mir wird es im September schon zu kalt. Aber dass man den Park und den See vor der Tür hat, macht natürlich einen Teil der Lebensqualität aus.“ Auch für die Kinder seien die ruhigen Seitenstraßen der Berliner Vorstadt ein Paradies zum Aufwachsen gewesen.

Und Kinder gibt es in den Vorstädten viele. In manch privatem Garten stehen bessere Klettergerüste als auf dem städtischen Spielplatz an der Kreuzung, Laufräder und Buggys stehen in den Fluren der Nauener Vorstadt. Auch die Erwachsenen haben es gut hier.

Ruhige Wohnlage – wenn man sie sich leisten kann

Ein verstohlener Blick in offene Fenster der Stadtvillen zeigt hohe Räume, volle Bücherregale, geschmackvolle Möbel. Auf einem Balkon im Hochparterre sitzt ein Mann, raucht Zigarillo, liest ein Buch. Die Straßen aber sind leer.

Kaum ein Auto fährt durch die Hebbelstraße, kein Spaziergänger verirrt sich in die Berta von Suttner-Straße. Die Mutter mit den schreienden Zwillingen im Kinderwagen ist genervt. Entschuldigung, wohnen Sie hier? Nein, sie muss zum Jugendamt, den Antrag auf Elterngeld abgeben.

Für Laila und Emily, beide 19, ist die Sache klar. „Die meisten Menschen sind jetzt, am Mittag, einfach arbeiten“, sagt Laila. Sie selbst wohnt in Potsdam West mit ihren Eltern, an diesem Tag hat sie sich mit ihrer Freundin Emily im Neuen Garten verabredet. Die jungen Frauen sitzen auf der vertrockneten Wiese am Wasser, quatschen, genießen ihre freie Zeit.

Die Studentinnen Laila und Emily genießen die Sonne im Neuen Garten. Hier zu wohnen ist ihnen zu teuer. Quelle: Saskia Kirf

„Ich hangele mich gerade von Praktikum zu Praktikum“, sagt Laila. Emily will zum Wintersemester ein Lehramtsstudium anfangen, in Halle oder Leipzig. „Diese Vorstädte hier, die sind für mich sozusagen die Wohnbereiche der Innenstadt“, sagt Laila. „Genau, man geht morgens weg und kommt erst abends wieder, es ist total schön hier, aber nicht wirklich aufregend“, sagt Emily.

Eine eigene Wohnung in Potsdam, gar in den Vorstädten? Unbezahlbar. Laila sagt, sie habe sich vor kurzem gleich um die Ecke, in der Behlertstraße, eine Wohnung angesehen. „Mit einer Freundin, denn allein ist es ja erst recht nicht drin. Aber auch zu zweit können wir uns diese Ecke hier nicht leisten, dabei war die Wohnung wirklich schön.“

Anwälte und Ärzte essen neben jungen Eltern

Wenige Schritte entfernt von Emily und Laila essen Anzugträger neben Frauen in wallenden Gewändern zu Mittag. Im ehemaligen Pionierhaus hat die Gastronomin Lena Mauer mit dem Café Midi einen Ort geschaffen, den die Mütter und Väter des Viertels genauso gern besuchen wie die Mitarbeiter der vielen Kanzleien und Praxen, die in der Jägervorstadt an vielen Stellen die Wohnungen aus den Beletages verdrängt haben. Auf der Karte stehen täglich andere Mittagsgerichte, der Thunfischauflauf kostet sieben Euro, die Rote-Bete-Creme gibt’s für vier.

Im Café Midi – die Betonung liegt auf der zweiten Silbe – sieht Chefin Lena Mauer selbst einen Treffpunkt der Stadtgesellschaft. „Bei uns ist es demokratisch, jeder kann sich wohlfühlen.“ Besonders gut käme Kürbis in jeder Form bei den Gästen an, auch der Mafiositopf, falscher Hase mit Grillgemüse, wird im Treffpunkt Freizeit gern bestellt.

„Für mich ist das Zusammenwirken der vielen Akteure hier das Besondere“, sagt Lena Mauer. „Die Jugendarbeit, die Eltern und Kinder, die Senioren, alle machen etwas. Man kann hier über alle Grenzen hinweg kooperieren, das ist eine große Freude und ein ganz wichtiger Ort für die Stadt und die Nachbarschaft.“

Marlene (5) und Emil (7) aus Potsdam toben regelmäßig auf dem Spielplatz in der Schiffbauergasse. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf dem Spielplatz an der Schiffbauergasse gibt es für Fritjof, Marlene, Emil und die anderen Kinder einiges zu entdecken. Auf dem Nachhauseweg von den umliegenden Kitas ist dieser Spielplatz mit einem eigenen kleinen Café, guter Anbindung an die Straßenbahn und fernab von gefährlichen Kreuzungen ein beliebter Anlaufpunkt für die Familien aus den Vorstädten.

Deborah und ihr Sohn Fiete sind fast jeden Tag hier. „Der Spielplatz ist toll, es gibt Kaffee und Waffeln, die Kinder können wirklich frei spielen“, sagt Mutter Deborah. Fiete sagt gar nichts. Er ist rutschen.

Alle Menschen werden Brüder, zumindest aber gleich – das gilt an kaum einem Ort so sehr wie an der Discounter-Kasse. Der Aldi-Markt in der Berliner Straße ist wohl bis heute der einzige bundesweit, der über einen eigenen Bootsanleger verfügt.

Einmalig in Deutschland: Ein Aldimarkt mit Kunden-Bootsanleger. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dem Boulevardblatt B.Z. genügte dies, um die Filiale einmal als „Nobel-Aldi“ zu bezeichnen. Doch es gibt hier weder Champagnerpyramide noch Kaviar-Theke, sondern, wie überall in den Märkten der Kette, Biomilch für 1,09 Euro und Linseneintopf der Eigenmarke Pottkieker zu 89 Cent für die 800-Gramm-Dose.

Nach Feierabend, wenn sich die Hauptstraßen wieder mit müden Arbeitnehmern füllen, die in ihren Autos nach Hause schleichen, werden hier schnell die fehlenden Zutaten fürs Abendessen gekauft, der Wocheneinkauf gemacht oder einfach eine Flasche Wein besorgt – der italienische Lugana Cá Cel de Madre „duftet fein nach Äpfeln, Birnen und Mandeln; mit Aromen von Zitrusfrüchten und Apfel, gepaart mit einer dezenten Kräuterwürze“ kostet 6,99 pro Flasche.

Die Pandemie sorgt für gähnende Leere

Vielleicht ist es genau dieser Wein, mit dem sich die wenigen Menschen, die sich abends im Kulturstandort Schiffbauergasse herumtreiben, ans Wasser setzen. Unterhalb des vor beinahe schon wieder 15 Jahren eröffneten, an die Oper von Sydney erinnernden Hans Otto Theater-Neubaus ist im Restaurant Il Teatro noch etwas los, ansonsten aber herrscht bis auf wenige abendliche Ausflügler gähnende Leere.

„Cornern“ nennt man diese bei Jugendlichen beliebte Freizeitbeschäftigung, bei der man sich, meist mit einem Getränk vom Spätverkauf oder aus dem Supermarkt, an eine beliebige Ecke in der Stadt setzt. Doch die Schiffbauergasse ist dafür wieder zu weit weg vom Zentrum.

Im Waschhaus läuft gerade das Sommerkino. Quelle: Bernd Gartenschläger

In den Ausgehstätten des Kulturstandorts, dem Waschhaus und der Fabrik, herrscht derzeit coronabedingte Leere, das Festival „ Stadt für eine Nacht“, das sonst einmal im Jahr zuverlässig wirklich ganz Potsdam hier versammelt, fiel ebenfalls der Pandemie zum Opfer.

Wer genau diese Ruhe sucht, wohnt gut im exklusiven Boardinghouse im Kulturstandort. Unterkünfte wie diese bieten voll ausgestattete Appartements und als Bonus den Service eines Hotels, praktisch eine Ferienwohnung mit Concierge- und Wäscheservice.

210 Euro pro Nacht

Auf seiner Homepage wirbt das Waveboard Boardinghouse um seine Gäste: „Ob wichtiges Meeting, neuer Job, Handwerker in der eigenen Wohnung, private Auszeit oder Sightseeing Tour: wir haben die passende Unterkunft für Sie – von einer Nacht bis zu fünf Monaten.“

Die Miete liegt dann bei mindestens 130 Euro bis 210 für die Wohnung pro Nacht, Seeblick kostet extra. Ein letzter Spaziergänger würdigt den See derweil keines Blickes, er zieht seinen Hund vorbei am Ufer, hinein in die Dunkelheit. Gute Nacht, Vorstädte.

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Saskia Kirf