Die Suche beginnt in Nedlitz am Lerchensteig. Ein verrostetes Schild verrät, dass hier einmal etwas gewesen sein könnte. Mit etwas Phantasie liest man: Strandweg. Der Weg endet im Nichts. Daneben eine Pferdekoppel, ein Brauner wälzt sich genüsslich im Sand. Vom Kanal weiter hinten hört man das Tuckern eines Schiffsmotors.

Heimlich – die Badewiese am Weißen See

Am Ende des Fahrländer Damms und am Ende des Weißen Sees finden wir inmitten großer Bäume eine kleine gepflegte Wiese mit Picknick-Potenzial hinter Barrieren aus Baumstämmen gegen Autos; vorn am Wasser sitzt eine kleine Gruppe auf Decken, eine Frau mit zwei Kindern spielt an dem vielleicht 20 Meter breiten Strand.

Badewiese am Weißen See am Ende des Fahrländer Damms in Nedlitz. Quelle: VO

Am anderen Ufer grüßen die Einfahrt in einen kleinen Bootshafen und mit sattem Grün der Kirchberg von Neu Fahrland. Ein Kajütboot zieht vorbei, die Kinder rufen laut Hallooo! und winken. Wellen schwappen. Bis zum Hauptbahnhof sind es 6,6 Kilometer, Lerchensteig/Kleingartenanlage als nächste Haltestelle der Buslinie 698 ist sieben Minuten zu Fuß entfernt.

Komplett – die Groß Glienicker Badewiese

Die Groß Glienicker Badewiese ist seit dieser Saison das dritte offizielle Strandbad und trotzdem wilde Badestelle, denn es gibt weder einen Zaun noch Eintrittsgeld noch einen Bademeister. Im übrigen aber hat das Bad alles was nötig ist – und noch mehr.

Die Groß Glienicker Badewiese. Quelle: Volker Oelschläger

Eine Eisbar „Seeperle“ oben an der Straße, darunter Tische, Liegestühle, Toiletten und einen Büchertauschcontainer. Eine weitläufige Liegewiese, daneben einen Kinderspielplatz. Unter dem Uferweg beginnt zwischen alten Bäumen der Sand. Die Ränder des Strandes sind mit Feldsteinen markiert.

Das glasklare Wasser funkelt vorn im Flachen türkis, hinter zwei Inseln in der Mitte des Sees grüßt hell der Badestrand von Kladow, weiter rechts sieht man den Funkturm vom Schäferberg. Das Wasser ist still. Es gibt keine Motorboote und keine Schifffahrt. Bis zum Hauptbahnhof sind es von hier aus 13 Kilometer. Direkt neben der „Seeperle“ ist eine Haltestelle der Buslinie 638 zum Campus Jungfernsee.

Mondän – der Sonnenstrand am Sacrower See

Der offizielle Weg führt ab Groß Glienicke über eine Feuerwehrzufahrt und dann einen Hohlweg hinab mit Sand und kräftigen Wurzeln. Der komfortablere Zugang über das Grundstück des Hotelrestaurants Landleben steht ebenso wie die Parkplätze nur Gästen des Hauses frei, darüber informiert am Eingang ein Schild. Der Strand an der Nordseite des Sacrower Sees ist für Potsdam einmalig.

Der Sonnenstrand am Sacrower See als Luftaufnahme. Quelle: Friedrich Bungert

Nach wenigen Sonnentagen ist es der pure Zuckersand, der hinunterführt in eine azur und türkis schimmernde glasklare Weite. Wir denken: Adria, doch das Wasser ist süß. Und es gibt keine Bootsmotoren. Wer hinausschwimmt, bleibt ungestört. Sacrow am anderen Ende des Sees ist eine Landmarke im dichten Grün, das Institut für Binnenfischerei mit seinem Fachwerk-Gehöft halb rechts die andere.

Zum Hotelrestaurant gehört ein Strandkiosk; die Toiletten, das sagt der Verkäufer, stünden den Badegästen bei angemessener Bekleidung offen. Nachteil des Sonnenstrandes: Er ist abgelegen. 14 Kilometer sind es bis zum Hauptbahnhof, die nächste Bushaltestelle Sacrower Allee/ Richard-Wagner-Straße ist fast 20 Minuten entfernt.

Natürlich – der Waldstrand am Sacrower See

Der fast drei Kilometer lange und bis zum 460 Meter breite Sacrower See verdankt sich einer Eiszeitrinne. An seiner tiefsten Stelle geht es 36 Meter hinunter. An den von dichten Mischwäldern gesäumten Ufern gibt es diverse Einstiege, das Baden ist jedoch aus Naturschutzgründen fast überall streng verboten.

Waldstrand am Sacrower See. Quelle: Volker Oelschläger

Mit einer Ausnahme am Westufer vielleicht 20 Minuten zu Fuß vom Sacrower Restaurant „Rittersaal“ entfernt. Uferbefestigungen aus Holzstämmen, eine verbogene Wippe und ein Brandschutzschild verweisen auf alte Infrastruktur. Das kleine Badeparadies besteht aus einem vielleicht 20 Meter breiten Strand und einer kleinen Liegewiese unter knorrigen Eichen und Weiden.

Man kann einige Dutzend Meter ins kristallklare Wasser hineinlaufen und hat noch Grund unter den Füßen, wenn sich links der Blick auf Sacrow öffnet. Wer ungestört schwimmen will, hat hier freie Bahn. 14 Kilometer sind es bis zum Hauptbahnhof, zehn Minuten bis zur Haltestelle Hämphorn der Buslinie 697 zum Schragen.

Rau – die Badestellen an Lehnitz- und Krampnitzsee

Parallel zum Mauerweg gibt es am Westufer dieser Seen eine ganze Reihe von kleinen Bademöglichkeiten. Beispielhaft eine kleine Sandstelle gleich vorn kurz vor dem Jungfernsee mit Blick zur Persiusbrücke und zur Villa Adlon: Der unbefestigte Weg dahin ist beschwerlich.

Badestelle am Lehnitzsee. Quelle: Volker Oelschläger

Ein längerer Aufenthalt lohnt sich wegen der fehlenden Liegemöglichkeit nicht, und auch das Baden ist wegen der teils sehr ufernah fahrenden Motorboote und Flöße keine Freude. Es ist sehr laut. Zum Verkehrslärm der B 2 kommt das permanente Motorengeräusch vom Wasser.

13 Kilometer sind es zu Fuß zum Hauptbahnhof, die nächste Bushaltestelle Zedlitzberg ist eine halbe Stunde entfernt. Weiter hinauf zum Krampnitzsee sind die Einstiege ins Wasser teilweise verschlammt oder voll Kot, die Chance auf Einsamkeit ist wegen der oft ufernah ankernden Kajütboote und Jachten gering.

Praktisch – die Badestelle am Weißen See

Eine große Freude ist die kleine Badestelle am Ende des Anglerkolonieweges in Neu Fahrland, ein blitzsauberer Flecken mit Rasen, Bank, Fahrradständer und kleinem Strand am Weißen See mit Blick hinüber nach Nedlitz.

Am Weißen See in Neu Fahrland. Quelle: Volker Oelschläger

Vorsicht ist für weniger geübte Schwimmer bei dem sandigen und erst allmählich tiefer werdenden Einstieg wegen des Wellenschlags vorbeisausender Motorboote geboten. Aber eigentlich sind die vorbei ziehenden Schiffe, Boote und Flöße Teil der Landschaft. Mit dem „Glücksfisch“ gibt es gleich nebenan eine Gaststätte; anders als der Name vielleicht vermuten ließe, ist es kein asiatisches Restaurant, sondern das Vereinslokal des ortsansässigen Anglervereins. Knapp sieben Kilometer sind es von hier bis zum Hauptbahnhof, die Bushaltestelle Heinrich-Heine-Weg ist knapp zehn Minuten entfernt.

Elegisch – der Fahrländer See

Möglich, dass Neu Fahrland mit der Straße „Drei Mohren“ eine Debatte auf Umbenennung ins Haus steht. Noch ist dieser Name Adresse für eine ganz bemerkenswerte Potsdamer Badestelle. Der Einstieg ist an dem dort beginnenden Uferweg ist vielleicht zehn Meter breit und sandig, es gibt eine kleine Liegewiese, eine Bank und einen Papierkorb. Handicap ist die Wasserqualität. Nirgendwo in Potsdam ist das Wasser so trüb wie im Fahrländer See.

Fahrländer See: Das Wasser ist trübe, die Aussicht superb: Quelle: Volker Oelschläger

Ein Grund: Er ist mit mehr als zwei Quadratkilometern sehr groß, mit maximal drei Metern Wassertiefe aber auch sehr flach. Dafür ist der Blick so weit wie sonst nirgends über Potsdams Gewässern: Links hinter der 150 Meter langen Fischbarriere ziehen Schiffe und Boote den Sacrow-Paretzer-Kanal entlang, vorn ganz fern über einem Waldessaum der Kirchturm von Marquardt, daneben Windräder und dann über korngelben Feldern Fahrland. Eine Landschaftselegie. Knapp acht Kilometer sind es zum Hauptbahnhof, die Bushaltestelle Heinrich-Heine-Weg ist rund 20 Minuten zu Fuß entfernt.

Den Uferweg hinunter gibt es weitere potenzielle Badestellen, die aber von Anglern blockiert sein können. Eine weitere Badebucht im Schilf kurz vor dem Mittelpunkt des Landes Brandenburg, das gehört schon zu Fahrland, war zum Zeitpunkt unserer Wanderung von einer Familie mit Steilwandzelt und allem möglichen Mobiliar besetzt.

Weitläufig – der Schlosspark Marquardt

Mit dem Westufer von Marquardt betreten wir eine der schönsten Potsdamer Badestellen. Die weitläufige Badewiese verliert sich unter den mächtigen Bäumen einer Lennéschen Parklandschaft. Es gibt Bänke, Sitzecken, eine Volleyballanlage, das geheimnisvolle Schloss Marquardt ist nur wenige 100 Meter weiter, blitzsauberes Wasser und ein hinreißendes Landschaftspanorama.

Blick von der Marquardter Badewiese auf den Schlänitzsee. Quelle: Volker Oelschläger

Mit dem Hügel der Insel Töplitz zur Linken hinter dem geruhsamen Verkehr auf dem Sacrow-Paretzer Kanal, mit dem von Schilf und Erlen gesäumten Ufer auf der gegenüberliegenden Seite des Schlänitzsees, der sich gerade vor dem Marquardter Schlosspark verjüngt, enger wird und in die Wublitz Richtung Uetz hinüberführt.

Weiß-rote Sperrbojen markieren drei Steinwürfe weiter die Sperre, hinter der ein streng geschütztes Naturreservat liegt, das aus der Ferne an eine Lanke im Donaudelta erinnert. Ins Wasser führen ein breiterer Strandabschnitt Richtung Schlänitzsee und ein kleinerer Einstieg zur Wublitz, in dem sich winzige Fische tummeln.

Bis zum Landgasthof „Zum alten Krug“ sind es vielleicht zehn Minuten zu Fuß. Großer Nachteil: Der permanente Lärm der nahen Autobahn. Zum Hauptbahnhof sind es zwölf Kilometer, als nächste Haltestelle zeigt die Handy-App den für seine beschwerlichen Zugänge berüchtigten Bahnhof Marquardt in knapp 20 Gehminuten an.

Fernweh – die Badebucht am Schlänitzsee

Auf der anderen Seite des Sacrow-Paretzer Kanals, quasi in Sichtweite zu Marquardt, ist ein Strand versteckt, den eigentlich nur findet, wer gezielt dort hin läuft. Am Kanal entlang auf einem Weg namens „Steife Brise“, der in den Strandweg mündet. Weitere Straßennamen wie Am Blinker und Am Haken machen klar: Hier dominiert der Angelsport.

Badebucht der Siedlung Schlänitzsee. Quelle: Volker Oelschläger

Der Wasserzugang der gleichnamigen Siedlung zum Schlänitzsee ist eine künstliche Bucht an einem Landvorsprung, die auf der einen Seite von einer Mole zum Kanal, auf der anderen Seite von der Barriere zu einem kleinen Hafen markiert wird. Es gibt Fahrradständer, Bänke, Papierkörbe, eine vergleichsweise große und gepflegte Liegewiese. Beim Einstieg über feinen Sand auf dem gerade vier Meter breiten Strand öffnet sich der Blick auf das gegenüberliegende grüne Töplitz und auf die Ausfahrt des Kanals nach Paretz. Wer mit Fernweh picknicken will, ist hier richtig.

Urban – der Baggersee am Stern

Der Baggersee ist mit 3,8 Hektar Fläche das größte komplett künstliche Gewässer Potsdams. Ausgehoben, vielmehr über eine Spültechnik freigesaugt wurde er in den 1980er Jahren, um mit 150.000 Kubikmeter Sand festen Baugrund für das in einer Nuthe-Niederung errichtete Wohngebiet am Schlaatz zu schaffen.

Der Baggersee am Stern Quelle: Volker Oelschläger

Das Wasser des Kiessees ist außergewöhnlich klar, ringsherum gibt es ganz nach Belieben Liegewiesen mit Sonnengarantie oder im Schatten vorzugsweise von Kiefern und Eichen und viele sandige Strandabschnitte. Weiterer großer Vorteil: Kein Bootsverkehr. Rad-Fernfahrer kennen den Baggersee als kühlende Station am Europaradweg Nr. 1 von Petersburg nach Calais. Für Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld und Schlaatz ist es in zentraler Lage die schönste Badewanne.

Einziger, allerdings gravierender Nachteil ist der permanente Lärm der unmittelbar vorbeiführenden Nutheschnellstraße. Zum Hauptbahnhof sind es fünf Kilometer zu Fuß, die Tramhaltestelle Turmstraße ist knapp zehn Minuten entfernt.

Unergründlich – der Teufelssee in den Ravensbergen

Der Teufelssee im Schatten des Großen Ravensberges ist inmitten mächtiger Kiefern, Birken und Eichen ein Landschaftserlebnis, als Bad allerdings zumindest optisch suspekt. Das Wasser ist grünlich trüb. An den sandigen Einstiegen ringsum ist man schnell in der Tiefe, die jedoch unergründlicher scheint, als sie ist.

Sieben Meter geht es hinunter in diesem Erdloch, das vor 20.000 Jahren unter einem unendlich langsam abtauenden Eisblock entstanden ist. Wer am Teufelssee rastet, erlebt die Gegenwart gedämpft. Gelegentlich lärmt weit oben ein Flugzeug, manchmal sekundiert vom Signalhorn einer entfernten Bahnbaustelle.

Der Teufelssee in den Ravensbergen. Quelle: Volker Oelschläger

Doch sonst ist es still, beherrschen Bienen und Fliegen mit ihrem stetigen Summen den Raum, wenn nicht gerade ein Windstoß durch die Bäume rauscht. Sieben Kilometer sind es auf dem Waldwanderweg bis zum Hauptbahnhof, als nächste Bushaltestelle zeigt die Handy-App die 40 Minuten entfernte Schlüterstraße in Rehbrücke an.

Alternativ – die Badestellen an der Pirschheide

Der Templiner See ist die Domäne des eintrittspflichtigen Waldbades, doch es gibt auch gegenüber Bademöglichkeiten. Eine findet sich am Ausgang des Bahndamms Richtung Pirschheide, quasi am Ende eines Tunnels aus Gestrüpp. Es gibt Sand, das Wasser ist nicht besonders sauber, man schwimmt mit dem Blick auf eine romantische Insel, daneben öffnet sich die Perspektive hinüber nach Caputh.

Auch Angler lieben die Pirschheide. Quelle: Volker Oelschläger

Ein Seerosenteppich ist die natürliche Barriere zu den an Stegen vertäuten Kajütbooten des Vereins Wassersportfreunde Pirschheide. Liegefläche allerdings: null. Eine weitere Möglichkeit zum Baden findet sich kurz hinter dem Bootshausgelände sogar mit Sitzbank, Fahrradständer, kleiner Wiese, winzigem Strand und klarem Wasser. Eine Schneise führt den Schwimmer zwischen Seerosen hinaus auf den See. Vorsicht beim Einstieg, es könnten Äste im Wasser liegen.

Ironie, dass man den Hall der Lautsprecherdurchsage vom Waldbad gegenüber vernimmt, ohne zu verstehen, was sie da sagen. Knapp sechs Kilometer sind es bis zum Hauptbahnhof, sieben Minuten zum Bahnhof Pirschende, acht Minuten bis zur Straßenbahn.

Kinderfreundlich – die Badestelle Im Bogen

Kaum sechs Minuten von der Straßenbahn-Haltestelle Im Bogen auf einem Landvorsprung Richtung Hermannswerder gibt es die wilde Badestelle in der wohl schönsten Kombination mit einem Abenteuerspielplatz in Potsdam.

Die Badestelle im Bogen. Quelle: Volker Oelschläger

Der Uferweg ist mit Bänken und einer kleinen Bastion versehen, zum Spielplatz gehört neben Klettermöglichkeiten und Schaukeln auch eine Tischtennisplatte für die Älteren. Es gibt Fahrradständer und Papierkörbe. Man findet Möglichkeit zum Liegen und zum Rasten. Der kleine Strand selbst wird gesäumt von großen Weiden. Zum Baden in Ufernähe ist das ideal, aufs Hinausschwimmen sollte man wegen des stetigen Bootsverkehrs allerdings besser verzichten.

Berühmt – das Nordufer des Heiligen Sees

Diese Badestellen erfreuen sich auch überregional einer großen Bekanntheit. Entstanden als geduldetes Provisorium im Schatten der Berliner Mauer, sorgten die Nackedeis des FKK am Grünen Haus nach der deutschen Wiedervereinigung bei manchen Touristen aus West-Deutschland für helle Empörung.

Blick vom „Roten Haus“ zum Textilstrand am Nordufer des Heiligen Sees. Im Hintergrund die Pfaueninsel. Quelle: Volker Oelschläger

Der Status quo 30 Jahre später: Es gibt eine tatsächlich riesige, von der Schlösserstiftung als Badestelle ausgewiesene Liegewiese in der Sichtachse Marmorpalais-Pfaueninsel mit vier freilich nicht besonders komfortablen Wasserzugängen für Badegäste in Textil. In jedem Fall muss man über die Reste einer hölzernen Uferbefestigung klettern. Und daneben, abgesperrt mit einer mächtigen Baumstamm-Barriere der ebenfalls sehr große FKK-Liegebereich im Schatten gewaltiger Bäume mit einem geradezu kurios bescheidenen Wasserzugang.

Beschwerlicher Einstieg: Nacktbadestelle am Heiligen See Quelle: Volker Oelschläger

Durch das dichte Schilf führt eine kaum zwei Menschen breite Gasse, an deren Ausgang über glasklarem Wasser sich eine der schönsten Badelandschaften Deutschlands öffnet – mit dem Marmorpalais Friedrich Wilhelms IV. im dichten Grün des Neuen Gartens, mit der Silhouette der Potsdamer Innenstadt, schließlich mit den prachtvollen Villen der Berliner Vorstadt.

Jenseits der offiziellen Badestellen gibt es in der Landeshauptstadt jede Menge Möglichkeiten, sich im Sommer abzukühlen. Die MAZ stellt die Besten vor. Einige sind allerdings nur beschwerlich zu erreichen.

Die Nachteile dieser wilden Badeanstalten: Die vielen Menschen, der viele Müll nach heißen Tagen vorzugsweise im Textilbereich, der Fischgeruch des Wassers am Ende einer jeden Badesaison. Vom Textilstrand sind es knapp 3,5 Kilometer zum Hauptbahnhof, zur Tramhaltestelle Ludwig-Richter-Straße läuft man vielleicht zehn Minuten.

Geheimtipp – der Seezugang in der Ludwig-Richter-Straße

Eine Alternative zum Gedränge im Norden des Heiligen Sees und ein klassischer Insidertipp ist die vor allem bei Anwohnern beliebte Badestelle am Ende der Ludwig-Richter-Straße. Der kiesige Einstieg ins Wasser will mit Vorsicht genommen werden, doch wenn man erst mal schwimmt, hat man das Marmorpalais gleich gegenüber. Am Ufer gibt es eine kleine Parkanlage mit zwei mit Rasen begrünte Terrassenebenen, die von Ortskundigen bei gutem Wetter gern als schattige Liegemöglichkeit genutzt werden.

Badestelle Ludwig-Richter-Straße. Quelle: Volker Oelschläger

Solidarisch – die Badestelle des La Datscha

Einen eigenen kleinen Sandbadestrand mit exklusivem Blick auf das Hans-Otto-Theater hat das alternative Kulturzentrum La Datscha unmittelbar hinter der Humboldtbrücke Richtung Babelsberger Park angelegt. Zum Strand gehören ein Steg und eine kleine Rampe für Skater.

Abendlicher Blick vom Strand des La Datscha auf den Tiefen See. Quelle: Volker Oelschläger

Baden sollte man besser zur Erfrischung, von weiteren Schwimmeinheiten ist wegen des starken Boots- und Schiffsverkehrs dringend abzuraten. Nicht zu unterschätzen ist der Verkehrslärm der Humboldtbrücke. 1,6 Kilometer sind es bis zum Hauptbahnhof, sechs Minuten bis zur Straßenbahnhaltestelle Humboldtring/Nuthestraße.

Geduldet – die Badestellen im Babelsberger Park

Baden war im Park Babelsberg außerhalb des Strandbades noch nie erlaubt. Doch seit dem Streit um die Verkleinerung des Strandbades wird es nun auch offiziell geduldet. Deshalb sollen auch diese drei Badestelle genannt sein. Die erste ist unmittelbar neben den Strandbad unterhalb des Flatowturms, die Liegewiese ist hier schon sehr strapaziert, geht teilweise in reinen Sand über.

Marie Tertel (26) und Patrick Göldner (26) schwimmen an der wilden Badestelle im Park Babelsberg. Quelle: Friedrich Bungert

Beim Baden sollte man neben dem Schiffs- und Bootsverkehr das Wassertaxi im Auge behalten, das regelmäßig am Steg nebenan anlandet. Der Steg selbst erfreut sich vor allem bei Jüngeren als Möglichkeit für kühne Sprünge ins Wasser einiger Beliebtheit.

Die zweite Liege- und Badewiese unterhalb der Gerichtslaube ist in einem besseren Zustand. Die dritte unterhalb des Schlösschens sorgte in früheren Jahren für kleinere Schlagzeilen, weil sich Gäste des Restaurants über Nacktbader beschwerten. Auf jeden Fall sollte man hier nicht ins Wasser rennen, denn neben kleine Kieseln lagen neulich auch Betonbruchteile vor dem Ufer.

Man läuft 2,7 Kilometer zum Hauptbahnhof, die Bushaltestelle Schloss Babelsberg ist laut Handy-App als nächster Stopp der Öffentlichen 17 Minuten entfernt.

Von Volker Oelschläger