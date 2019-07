Potsdam

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) sucht weiterhin nach den beiden Rettern eines Dreijährigen. „Unsere Leute laufen noch am Groß Glienicker See herum und hoffen, die Retter zu erkennen“, sagt der Bezirksleiter der DLRG Spandau Thorsten Ross am Mittwoch.

Zwei Jugendliche haben am 23. Juni einen dreijährigen Jungen auf der Spandauer Seite des Groß Glienicker Sees vor dem Ertrinken bewahrt. Noch während der Behandlung des Jungen sind das Mädchen und der Junge verschwunden.

„Bisher hat sich niemand bei uns gemeldet“, sagt Ross. Die Hoffnung hat er aber noch nicht aufgegeben. „Vielleicht wollen sie nicht oder sind nur im Urlaub“, mutmaßt er.

Die DLRG Spandau bittet um Kontaktaufnahme der beiden Jugendlichen, die den Dreijährigen am Bootshaus Kladow gerettet haben. Kontakt zur DLRG Spandau: bl@spandau.dlrg.de, www.spandau.dlrg.de

Von Jan Russezki