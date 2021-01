Innenstadt

Der Bäckermeister Werner Gniosdorz war ein Jahrhundertzeuge. Durch den Krieg kam er nach Potsdam.

Bis zur Einberufung in Hitlers Wehrmacht arbeitete er als Bäcker in der Nähe von Gleiwitz, jenem Ort in Oberschlesien, an dem die Deutschen bei ihrem Überfall auf Polen im Spätsommer 1939 den ersten Grenz-Schlagbaum niedergerissen hatten.

Ein Zeuge des Kessels von Stalingrad

Am 20. April 1942 wurde er in der Potsdamer Ruinenbergkaserne vereidigt. Er kam zur 6. Armee, wurde verwundet aus dem Kessel von Stalingrad ausgeflogen und 1944 nach mehreren Monaten in Potsdam erneut an die Ostfront geschickt.

Zur Zeit des Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 war er als Infanterist in Rumänien. Nach dem Anschlag, das erzählte er später, hatte man ihn abkommandiert, um dem Kompaniechef als Melder die Nachricht zu überbringen, dass Hitler überlebt hatte. Das Kriegsende erlebte Gniosdorz in russischer Gefangenschaft.

Heimkehr nach Potsdam

Ende 1948 kehrte er endgültig nach Potsdam zurück, heiratete schließlich 1952 in die Bäckersfamilie Braune ein. Jahrzehnte führte Josef Gniosdorz das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau Käthe, die 1951 ebenfalls ihre Meisterprüfung bestanden hatte.

Dass er nicht ihren Familiennamen annehmen durfte, erklärten sie später mit der Sturheit des Standesbeamten.

Gebacken wird in dem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße seit 1743. Die Familientradition begründete Gustav Braune, der das Haus in der damaligen Nauener Straße im Juli 1853 für 8500 Taler erwarb.

Bäckerei in fünfter Generation

Auf Gustav folgten Sohn Wilhelm und Enkel Wilhelm junior. Käthe und Gustav Gniosdorz übergaben die Bäckerei im Juli 1989, wenige Monate vor der friedlichen Revolution und dem Mauerfall, an ihren Sohn Werner Gniosdorz, der das Geschäft zu einem Unternehmen mit heute rund 20 Mitarbeitern ausbaute.

Die Ost-Schrippen sind Legende

Seit Jahrzehnten ist Braune die bekannteste Bäckerei in Potsdam. Ihre Ost-Schrippen sind Legende. Zu ihren Eigenheiten zählt, dass sie nach alter Tradition am Montag als allwöchentlichem Ruhetag festhält.

Käthe Gniosdorz, geborene Braune, ist 2012 verstorben. Nun ist Josef Gniosdorz ihr gefolgt, nach Auskunft der Familie friedlich entschlafen am 28. Dezember 2020 im Alter von 97 Jahren.

Die Trauerfeier an der Familiengrabstelle auf dem Neuen Friedhof ist am 13. Januar um 11.15 Uhr.

