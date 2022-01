Am Stern

„Gutes von gestern“ heißt es ab kommenden Dienstag in der Newtonstraße 13 Am Stern in Potsdam. Das Bäckereiunternehmen Exner aus Beelitz verkauft dort dann ausschließlich Backwaren vom Vortag. Zum halben Preis.

40 Filialen betreibt das Unternehmen von Bäckermeister Tobias Exner in Berlin und Brandenburg. Allein in Potsdam kann man in zehn Geschäften Brot, Brötchen und Kuchen kaufen und zumeist auch in den dazugehörigen Cafés verzehren. Gebacken wird am Firmensitz in Beelitz. 2500 bis 7000 Brote verlassen die Backstube täglich - zur Wochenmitte ist eher weniger, zum Wochenende hin wieder mehr zu tun.

Bäckerei Exner: Unternehmen 2008 vom Vater übernommen

Nicht jedes Produkt findet einen Käufer. Das, was übrig bleibt, beträgt in der Branche zwischen fünf und 20 Prozent. Auch bei den Exners sei das leider so und ist einkalkuliert, erklärt der 46-Jährige Firmeninhaber das Retouren.

Was und wie viel konkret übrig bleibt, sei total unterschiedlich und hänge von der Lust und Laune der Kunden ab. Es gibt Tage, an denen ein Geschäft total ausverkauft sei. Auf Nachfrage erfährt er dann zum Beispiel, dass es am anderen Ende der Stadt eine Sperrung wegen einer Bombenentschärfung gegeben habe. Und alle Kunden sich auf den Weg in diese Filiale gemacht hätten. Ein anderes Mal kommen 40 Prozent der Ware zurück, weil es Glatteis gab und die Leute lieber zu Haus geblieben sind.

20 bis 30 Prozent der Backwaren werden in Deutschland weggeworfen

Es sei zudem schon lange nicht mehr üblich, beim Bäcker etwas vorzubestellen. Ein Kunde am Morgen, der 150 Brötchen möchte oder 80 Stück Kuchen, sorgt mit einem Schlag für leere Regale. Einplanen ließe sich das nicht, erzählt Exner, der das Unternehmen im Jahr 2008 von seinem Vater übernommen hat. „Wir freuen uns über jeden Kunden, der größere Mengen bestellt“, ergänzt er noch.

Aber selbst, wenn es all dies unvorhergesehene Dinge nicht geben würde, ist es nicht möglich, nichts übrig zu behalten. „Das würde bedeuten, dass unsere Regale am Abend leer sind und Kunden, die nach der Arbeit zu uns kommen, bereits ab 16 Uhr nur ein eingeschränktes Angebot vorfinden würden“, beschreibt der Obermeister der Bäckerei-Innung das Dilemma.

Aromabrot entsteht aus dem Brot des Vortages

Diese Kunden kämen dann zu dem Schluss: „Hier bekommt man nichts mehr“. Irgendwann gingen sie dann woanders einkaufen. Die Idee, die Ware vom Vortag wieder zu verkaufen, hat der Unternehmer schon länger. Aber auch bisher wurde bei den Exners nur 0,5 Prozent der Rohstoffe entsorgt. Im Vergleich: 20 bis 30 Prozent der Backwaren werden in Deutschland weggeworfen. Zwei Drittel davon vom Verbraucher, nicht vom Produzenten oder Händler.

Bäckerei Exner, Inhaber Tobias Exner, Backstube, Verkaufstresen Quelle: Bäckerei Exner

„Wir schauen im Prinzip schon immer, dass wir die hochwertigen Rohstoffe, die wir einsetzen auch wieder verwenden“, berichtet Exner. So werden die Brötchen eingesammelt, in Ofen getrocknet und zu Semmelmehl gemahlen. Ein weiteres Produkt ist das Aromabrot. Es entsteht aus Brot vom Vortag. Das wird in Wasser eingeweicht und mit einem Mixer verrührt. Es entsteht eine Art Brotpudding, der als wertvoller Rohstoff in das neue Brot hinein kommt. Wertvoll deshalb, weil er schon einmal geröstet ist. Das ergibt einen guten Geschmack. Außerdem hält sich dieses Brot länger frisch.

Rumkugeln entstehen aus übrig gebliebenen Streuselschnecken

In allen Kulturen, die Backwaren herstellen, weiß Exner, gibt es solche „Zweitverwertungen“. So sei es in Frankreich üblich, Croissants aufzuschneiden, mit einer Makronenmasse zu füllen und erneut zu backen. Dabei entstünde eine Art Dauergebäck. Und auch die in Deutschland bekannte Rumkugeln entstünde aus einem Gemisch übrig gebliebener Streuselschnecken mit Marmelade und Rum.

Obwohl das Beelitzer Unternehmen schon sehr nachhaltig agiert, überlegte Tobias Exner, wie man noch besser werden könnte. „Tierfutter ist sicher eine nützliche Sache aber wenn ich bedenke, wir haben so hochwertige Rohstoffe, Energie und Arbeitskraft eingesetzt, da muss es noch andere Nutzungsmöglichkeiten geben.“ Außerdem gäbe es immer auch Kunden, die sich nicht jeden Tag ein frisches Bäckerbrot leisten können. „Für die können wir jetzt etwas tun. Unsere Brote sind so saftig, so frisch. Wenn man die am nächsten Tag kauft, dann sind die ja immer noch frisch“, ist Exner überzeugt.

Große Umsatzprobleme in der Filiale Am Stern

Kontakte zu den Tafeln hatte Exner in der Vergangenheit auch immer wieder. Brot sei dort leider nicht gefragt. Das bekommen diese Einrichtungen ausreichend von den Supermärkten. Dazu kämen logistische und steuerliche Probleme. Auch wenn ein Unternehmen etwas „verschenkt“, muss darüber genau Buch geführt werden.

Das Konzept, Backware vom Vortag anzubieten, habe er sich nicht ausgedacht. Das gibt es schon bei vielen Bäckern in Deutschland und auch sehr erfolgreich. In Brandenburg kenne er keinen Kollegen, der das macht, was nicht bedeuten muss, dass er der Einzige ist.

Für das neue Angebot nutzt Exner die bestehende Filiale Am Stern. Dort gab es seit der Pandemie große Umsatzprobleme. Anders als in allen anderen Filialen üblich, machte das Geschäft zuvor 70 Prozent des Umsatzes im Cafébereich – also mit Kaffee und Kuchen. Exner hätte schließen und Mitarbeiter entlassen müssen. Stattdessen wurde hier umgebaut. Der Laden trägt das neue Logo „Gutes von gestern“. Selbstverständlich achtet das Unternehmen auch hier auf Qualität. Creme- und Sahneartikel und angeschnittenes Brot werden selbstverständlich nicht verkauft.

Zusätzliche Transportkosten entstehen nicht. Das für den Start geplante Lieferfahrzeug fährt etwa sechs Läden an, liefert dort die neue Ware an und nimmt die Retouren, die die Mitarbeiter zusammengestellt haben, mit zum Stern.

Exner ist sicher, dass das Konzept aufgehen wird. Alle Kollegen aus den verschiedenen Ecken in Deutschland, mit denen er gesprochen hat, haben Erfolg damit. „Wenn ich nicht überzeugt davon wäre, würde ich das nicht machen“, fasst er zusammen.

Geöffnet hat das Geschäft Dienstag bis Sonntag, jeweils von 7 bis 12.15 Uhr.

Von Elvira Minack