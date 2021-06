Potsdam

Norbert Müller (Linke) mag lieber Steak als Salat, der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz möchte lieber zum Dinner als in die Disco – seine Grünen-Kontrahentin Annalena Baerbock hingegen will eher tanzen als ein gesetztes Abendessen und Saskia Ludwig (CDU) bevorzugt Techno statt Schlager. Schon in den ersten Minuten schaffte es der Jugendtalk, den das Kinder- und Jugendbüro des Stadtjugendrings am Dienstag gemeinsam mit der Medienwerkstatt und dem Potsdamer Kreisschülerrat organisierte, mehr Informationen über die Kandidaten zur Bundestagswahl unterzubringen, als so manche Elefantenrunde etablierter Medien.

Professionelle Jugendliche und technische Probleme

Fünf Spitzenkandidaten – Scholz, Baerbock, Ludwig, Müller und Linda Teuteberg für die FDP – sind angetreten, die Potsdamer Erstwähler von sich zu überzeugen. Auf der Agenda stehen die Themen, die für junge Wähler am wichtigsten sind: Bildung, Klima, Umweltschutz. Die beiden Moderatoren, Katharina Swinka und Finn Ganz aus dem Kreisschülerrat, konnten unaufgeregt, professionell und gut informiert ihre Fragen stellen, selbst technische Schwierigkeiten brachten die beiden nicht aus der Ruhe.

Welche Konzepte hat Saskia Ludwig für konsequenten Klimaschutz? „Wir müssen das gemeinsam machen, Verbote bringen nicht viel“, sagt sie. Was hat die Pandemie mit Schülern gemacht, Annalena Baerbock? Die Kanzlerkandidatin der Grünen findet, nicht jedes Kind sei von seiner Schule erreicht worden und die Gesellschaft habe gesehen, was los sei, wenn die Schule als Lernort wegfalle.

Wirklich überraschend sind diese Antworten nicht. Für diejenigen, die zwischen September 2017 und September 2021 ihren 18. Geburtstag feiern und somit in diesem Jahr zum ersten Mal ihre Kreuze bei der Bundestagswahl machen dürfen, sind sie aber wichtig. Das Format des Stadtjugendrings erlaubt Nachfragen, Diskussionen und tatsächlich einen menschlichen, einen persönlich-lokalen Eindruck der Kandidierenden, den es in klassischen Fernsehtalkshows so nicht gibt.

Breiter Einblick für die Erstwähler

Natürlich darf Olaf Scholz da die brandenburgische Bildungspolitik der SPD-Ministerin Britta Ernst loben, die zugleich seine Ehefrau ist – aber er kann eben auch beweisen, dass er in Sachen Klimaschutz alle Zahlen und Fakten kennt, sich für Rad- und ÖPNV-Verkehr einsetzt. Norbert Müller kann klar machen, dass nicht jeder Bundestagsabgeordnete jede öffentlichkeitswirksame Äußerung seiner Partei-Granden mitträgt.

Gerade für die Generation „Fridays for future“, die sich mehr als jede andere Altersgruppe mit dem Klimawandel befasst hat und zugleich altersbedingt automatisch noch am wenigsten Erfahrung hat mit den Mechanismen in Parteipolitik und repräsentativer Demokratie, muss es diesen breiten Einblick geben. Keiner der Polit-Profis gibt sich dabei die Blöße, sich auf vermeintlich jugendsprachliches Niveau herabzulassen oder Argumentationen zu vereinfachen – die Erstwähler in Potsdam werden ernst genommen, nicht nur von den Aktiven in der Jugendhilfe, sondern auch von der Politik, das ist das starke Symbol dieser Runde.

Von Saskia Kirf