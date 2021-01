Potsdam

Am Mangel an Bäumen in der neuen Potsdamer Mitte sei die Stadtpolitik schuld – dieser Aussage des Fachbereichsleiters Klima, Umwelt und Grünflächen, Lars Schmäh, widerspricht die Grünen-Fraktionschefin will Saskia Hüneke vehement.

„Gerade in den Nullerjahren haben wir in der Auseinandersetzung über den Umgang mit den Natursteinpflasterstraßen ganz zentral auch Stadtklima, Baumschutz und Wasserhaushalt angesprochen und deshalb für den Erhalt der Straßen, gegen grundlegende Umbaumaßnahmen und noch deutlicher gegen die Versieglung durch Asphalt Position bezogen“, schreibt Hüneke in Reaktion auf die Berichterstattung zu Baumfällungen und Ersatzpflanzungen.

Schmäh hatte der MAZ gesagt, dass das Stadtklima bei den grundlegenden Entscheidungen für die Aufteilung des Untergrunds und des oberirdischen Straßenraums in der Potsdamer Mitte nach der Jahrtausendwende nicht präsent und ohne politische Mehrheit gewesen wäre. Heute müsste der Untergrund mit seinen vielen Leitungen teuer neu geordnet werden, um Platz für Bäume zu schaffen.

Dazu sagt Hüneke: Beim Bäumepflanzen habe die Stadt eine „erhebliche Bringeschuld“. Geld gespart werden könnte stattdessen „bei Maßnahmen im Straßenbau, die zu größerer Verfestigung des Bodens und zur Verkleinerung der Lebensräume für die Bäume führen.“

Von Peter Degener