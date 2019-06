Gerade hatte ein elfjähriges Mädchen mit seiner Freundin am Sonntagabend die Straßenbahn an der Haltestelle Campus Jungfernsee verlassen, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Beide reagierten aber nicht darauf. Plötzlich stieß der Mann das Mädchen gegen die Tram. Sie verletzte sich. Der 34-Jährige wurde gefasst und kam in eine Klinik.