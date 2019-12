Südliche Innenstadt

Zu einem Angriff auf Einsatzkräfte kam es am Samstagabend gegen 22.15 Uhr in den Potsdamer Bahnhofspassagen. Weil sich eine stark betrunkene Frau offenbar in einer hilflosen Lage befand, wurde die Polizei gerufen. Die Beamten kamen und sprachen die 40 Jahre alte Frau an, daraufhin reagierte sie aggressiv und versuchte die Beamten zu schlagen. Es gelang ihr, eine Beamtin mehrmals gegen den Oberkörper zu treten.

Bei Festnahme leicht verletzt

Daraufhin fixierte die Polizei die Frau, die dabei leicht verletzt wurde. Rettungskräfte behandelten die Frau und brachten sie ins Krankenhaus. Die angegriffene Polizistin erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline