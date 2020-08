Bald könnten Potsdamer Schüler den ÖPNV kostenlos nutzen: Das würde das Bürgerticket kosten

Potsdam

Bus- und Bahnfahrten könnten für Potsdamer Schüler und Schülerinnen in Zukunft kostenlos werden – so will es zumindest die Arbeitsgemeinschaft Bürgerticket und Teile des Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss. Die Kosten dafür stellte die AG am Donnerstagabend vor. Auch ein Azubiticket wird geprüft.

Die Rechnung ist erst einmal eine einfache: Vom kostenlosen Schülerticket würden etwa 23.000 Schüler und Schülerinnen in Potsdam profitieren. Sie dürften nämlich alle bei einer Umsetzung des Vorhabens in der Landeshauptstadt auf eine Jahreskarte Potsdam AB für rund 250 Euro hoffen. Bisher nutzt diese nur jeder Fünfte.

Um allen die kostenlose Fahrt zu ermöglichen, müsste die Stadtverwaltung jährlich etwa 5,7 Millionen Euro zur Verfügung stellen, heißt es in einer Präsentation der AG Bürgerticket. Fahrten außerhalb Potsdams und Zugfahrten mit der Deutschen Bahn oder des VBB wären darin aber nicht inbegriffen – also keine S-Bahn oder Regionalbahn. Die Kosten könnten sich aber durch Veränderungen des VBB-Tarifs ändern. Darauf hat der Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) laut AG Bürgerticket keinen Einfluss.

Zusätzliche Busse und Bahnen nötig

Sollte es allerdings wirklich zur Umsetzung kommen, sei der Zuwachs an Fahrgästen mit den bisherigen Kapazitäten nicht zu stemmen. Im ersten Schritt des Bürgertickets müssen laut AG Bürgerticket bei 50 Prozent der Schüler fünf zusätzliche Straßenbahnen und zwei Gelenkbusse eingesetzt werden. Kostenpunkt: 20,8 Millionen Euro.

Zu diesem Kostenpunkt gab es im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität unterschiedliche Meinungen. Steffen Pfrogner (Die Andere) kritisierte, dass vor der Einführung des Tickets ein massiver Ausbau des ÖPNV-Netzes nötig wäre.

Das sieht Ralf Jäkel von den Linken anders: „Eine freie Fahrt für Schüler ist umsetzbar. Das muss gemacht werden und das können wir uns leisten. Es heißt aber nicht, dass alle Fahrten dann auch mit dem ÖPNV gemacht werden.“ Er verweiste darauf, dass in den nächsten Jahren Trams, die nicht barrierefrei sind, im Nahverkehrsplan ausgetauscht werden. Statt neue Trams zu kaufen, könnten die Schüler die alten Trams nutzen.

Auch Fabian Twerdy von den Grünen befürwortete das Ticket: „Wir folgen im Wesentlichen den Empfehlungen des der AG Bürgerticket, in der die Grünen mitgearbeitet haben.“ Er machte den Vorschlag, dass die Stadt sich um Bundesfördermittel bewerben könnte, die das Ticket mitfinanzieren könnten.

Weitere Schritte vorgesehen

Wie genau der erste Schritt umgesetzt werden kann, soll von der Stadt nun geprüft werden. Auch, was die kostenlose Fahrt für Azubis zusätzlich kosten würde.

In einem zweiten Schritt sollen alle über 18-Jährigen das Potsdam AB Jahresticket erhalten. Das würde die Landeshauptstadt nach aktuellem Stand etwa 59 Millionen Euro kosten. Auch dann würde der ÖPNV um 30 Prozent belastet werden, schätzt die Arbeitsgemeinschaft. Zusätzliche Busse und Trams könnten dann möglicherweise nötig werden.

Was kostet das Ticket für alle?

Zum Bürgerticket gibt es mehrere Anträge, die die Arbeitsgemeinschaft gemeinsam bearbeitet. So gibt es einen Antrag, für Dauerkartenbesitzer von Potsdamer Sportvereinen die Ticketkosten zu übernehmen. Auch über die freie Fahrt für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr soll noch entschieden werden. Grundsätzlicher macht das ein anderer Antrag: Er fordert die kostenlose Nutzung des ÖPNV für alle Menschen in Potsdam – das würde laut Arbeitsgemeinschaft rund 65 Millionen Euro kosten.

Im Vortrag der AG Bürgerticket sprach diese sich gegen einige Anträge aus. So wäre zwar das Ticket für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit den derzeitigen Kapazitäten möglich, sei aber in der Arbeitsgemeinschaft mehrheitlich abgelehnt worden. Auch die Sportvereine gehen laut AG leer aus.

Der Ausschuss hat sich trotzdem die Prüfung des Tickets für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ausgesprochen. Matthias Kretschmer ( FDP) sagte, es müsse kein Jahresticket sein. Ein Schein, dass sie ohne Ticket fahren dürfen, würde reichen.

Andreas Walter von den Grünen verwies kurz vor der Abstimmung aber auch auf andere Ehrenamtliche: „Wenn wir jeder Gruppe im Ehrenamt ein Ticket geben, dann müssten wir ein kostenloses Ticket für Potsdam einführen. Wir haben sehr viele Ehrenamtliche, besonders in Coronazeiten, die auch gewürdigt werden müssen.“

Rentner sollen gleichgestellt werden

Rentner über 65 Jahren, sollen nicht ihren Führerschein gegen ein Ticket tauschen können. Allerdings sprach sich die Arbeitsgemeinschaft einstimmig dafür aus, dass sich der Oberbürgermeister in den Gremien des VBB einsetzen sollte, erwerbsgeminderte Rentner den Altersrentnern beim Abo-Ticket gleichzustellen. Betroffen seien davon 936 Rentner.

Alle Potsdamer und Potsdamerinnen sollen demnach auch nicht kostenlos fahren. Auch die Fahrpreiserhöhung von 1,40 Euro auf 1,90 Euro soll nicht zurückgenommen werden, weil die Rückabwicklung mehr kosten als dadurch gespart würde. Es gäbe dazu auch nur wenige Beschwerden, sagte ein Sprecher der AG bei der Präsentation.

Ebenfalls kommt kein dreimonatiger Modellversuch eines 30-Minuten-Tickets für einen Euro für die AG nicht in Frage. Drei Monate seien zu kurz für einen Test und es wäre ein „massiver Eingriff in den VBB-Tarif“, heißt es in der Präsentation.

Das letzte Wort haben bei diesen Entscheidungen haben aber weder die Ausschüsse noch die AG Bürgerticket. Sie können nur Empfehlungen abgeben. Auf dieser Grundlage entscheidet Stadtverordnetenversammlung dann endgültig.

Von Jan Russezki