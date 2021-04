Babelsberg

Die zweite Welle rollt – und Potsdam ist dabei: Im August 2020 starteten 30 Berliner Bands von Rammstein und Seeed bis zu Silly und Karat eine Benefiz-Aktion „Rettet die Berliner Clubs“. Mit der Aktion sollte auf die dramatische Situation der mittlerweile seit mehr als einem Jahr geschlossenen Häuser aufmerksam gemacht werden.

Initiator war der Berliner Künstler Alex Molter, der in seiner Werkstatt Gitarren-Modelle mit den jeweiligen Bandlogos anfertigte, die, signiert von den Musikern, zugunsten befreundeter Clubs versteigert werden sollten. Die Resonanz war gewaltig.

Die ersten Gitarren gingen für 500 bis 3000 Euro weg, berichtet Koordinator Michael Beckmann. Die bislang höchsten Beträge brachten Gitarren von Engst und Die Ärzte.

Rammstein-Gitarre ist noch zu haben

Rainbirds-Veteran Beckmann war selbst als Bassist der Bands Plan B und Die Suurbiers an der ersten Welle beteiligt. Manche Gitarren wie die von Rammstein gestiftete seien noch gar nicht zur Auktion gebracht worden.

Zum 4. europäischen Aktionstag „Open Clubs Day“ wurde der Start einer zweiten Welle bekanntgegeben, an der neben Berliner auch Brandenburger Bands und Clubs beteiligt sind.

Der offizielle Auftakt ist am 15. April im Lindenpark. Kontaktmann für Brandenburg ist der Potsdamer Musiker Bodo Splisteser, der mit seinem Band-Projekt Roca Verde auch selbst das Gladhouse Cottbus unterstützt. Sein Partner in Potsdam ist der DJ und Konzertveranstalter Rengo Wunderlich.

Fünf Häuser in Potsdam sind dabei

Mit Subway to Sally, Keimzeit und East Blues Experience werden in Potsdam gleich drei Bands Gitarren zugunsten des Lindenparks in Babelsberg signieren.

Die Band Keimzeit 2006 auf dem mittlerweile abgebauten Doppeldeckerbus im Lindenpark. Quelle: Joachim Liebe

Pothead bedenken das Waschhaus, Cherry Bomb und Thee Flanders den Club Charlotte. Die Gitarre von Hasenscheiße geht an das Rechenzentrum, Zig-Zag setzen ihren Beitrag für den Livemusikclub Gutenberg 100.

Im Gegensatz zur ersten Welle sollen die Instrumente diesmal nicht versteigert, sondern verlost werden, sagt Beckmann. Dadurch sollen auch Fans mit weniger Geld eine Chance bekommen.

Auf die Idee gekommen sei das Team über den Spendenrekord von mehr als 3030 Euro, der für die Gitarre von Engst gesammelt wurde.

Zugedacht war der Ertrag dem Jugendzentrum „Die Klinke“ in Marzahn, das aber von vornherein die Hälfte an den Kältebus der Obdachlosenhilfe weitergeben wollte: „Das hat bei den Fans von Engst eine riesige Mobilisierung in Gang gesetzt.“ Sie haben zusammengelegt.

Eine erste reguläre Verlosung gab es im Club „Die Wabe“ am Prenzlauer Berg, der den Ertrag für die von Karat gestiftete Gitarre in der Nachbarschaft an Speiches Rock- und Blueskneipe weitergeben wollte: „Und dann“, sagt Beckmann, „kamen da über Fünf-Euro-Lose insgesamt 1500 Euro zusammen.“

Von Volker Oelschläger