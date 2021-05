Potsdam

Eine Bar, in der alle zusammenkommen: Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen sozialen Schichten, ja sogar aus verschiedenen Zeiten. Das ist die Bar Paradiso. Ein utopischer Ort, erdacht von der Dramaturgie und der Chefetage des Hans-Otto-Theaters. Geöffnet wird sie das erste Mal am Donnerstag, 6. Mai um 19.30 Uhr – online per Zoom.

Die Bar ist unter dem Titel „Nachtschwärmer: Bar Paradiso“ das neue Digitalformat des Potsdamer Stadttheaters, drei Folgen sind zunächst geplant, die sich alle aus Schauspiel und Improvisation zusammensetzen. Verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles verkörpern Figuren, die in der Bar zusammen kommen, die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich per Zoom dazuschalten – und wenn sie mögen, Input geben.

Franziska Melzer spielt eine Figur, die 1910 geboren wurde

„Wir werden herausfinden müssen, inwieweit sie sich einbringen möchten oder ob sie lieber als stille Gäste zugucken möchten. Beides ist natürlich vollkommen in Ordnung“, sagt Schauspielerin Franziska Melzer, die eine Barchefin verkörpern wird. Diese Ungewissheit, die eventuellen Überraschungsmomente, welche die Zuschauer:innen mit einbringen könnten, sei schon etwas aufregend. „Ich mag Improvisation sehr, aber online ist es natürlich schwerer fühlbar, wie die Reaktionen von außen sind.“ Deswegen sei es gut, dass zumindest ein kleiner schauspielerischer Rahmen vorgegeben sei. „So ganz holterdipolter geht es nicht, aber wir haben innerhalb des Rahmens viel Freiheit.“

Für ihre Figur hat sie auch einen kleinen Lebenslauf entworfen: Ihre Erika Kubinke sei 1910 in Ricksdorf geboren worden, habe sich dann in Rick verwandelt und sich in das Nachtleben der 1920er/30er Jahre gestürzt. „1934 musste er dann weg aus Berlin, Sie können sich denken warum, und ist über Marseille mit dem Schiff nach New York geflüchtet“, erzählt Melzer, die bereits seit 11 Jahren im Ensemble des Hans-Otto-Theaters spielt. Seitdem sei er eben in der Bar gestrandet.

Marita Erxleben als Überraschungsgast in der „Bar Paradiso“

Unterstützt wird Melzers Rick unter anderem von Joachim Berger als Barkeeper. Und auch auf Charlott Lehmann als Putzfrau, Philipp Mauritz als Dame mit adligem Namen sowie die tolldreisten Kollegas vom Eiland Utopia, gespielt von Kristin Muthwill und Henning Strübbe dürfen sich die Gäste freuen. Genauso wie Franziska Melzer selbst haben die beiden Kollegas bereits am Aktionstag „KulturMachtPotsdam“ gezeigt, wie geschickt sie im Moderieren und Improvisieren sind.

Außerdem wird pro Folge ein Überraschungsgast in der Bar erwartet. Am Donnerstag wird die Potsdamer Tänzerin und Choreografin Marita Erxleben dabei sein, wie Franziska Melzer verrät. „Sie gehört ja quasi schon mit zu uns und ich freue mich, dass wir beim Start einen vertrauten Gast dabei haben“, sagt sie.

Choreographin Marita Erxleben. Quelle: Joachim Liebe

„Ich möchte nicht, dass wir irgendwann vollkommen abgehakt sind“

Auch wenn sie selbst kein besonders großer Fan von Theaterstreams ist, freut sie sich sehr durch digitale Formate wie dieses wieder mit dem Publikum in Kontakt zu kommen. „Ich habe das auch bei unserer Reihe ’Poesie persönlich’ sehr genossen, da kam es zu tollen Begegnungen, ich habe selten mit Zuschauerinnen und Zuschauern so intensiv geredet.“

Der direkte Kontakt zum Publikum, das Spielen vermisse sie enorm. Nach und nach schleiche sich das Gefühl ein, dass man offensichtlich nicht vielen Mensche fehle – oder den falschen. „Über die Kultur, über mögliche Öffnungsszenarien wird aktuell gar nicht mehr gesprochen. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann vollkommen abgehakt sind“, sagt sie. Dass nun auch eine geplante Sommertheaterpremiere, die eigentlich im Mai stattfinden sollte, wieder verschoben würde, kann sie nur schwer akzeptieren. Der Spielplan wird voraussichtlich erst wieder im Juni aufgenommen. „Warum Theater mit all unseren Vorsichtsmaßnahmen nicht einmal draußen stattfinden kann, verstehe ich nicht.“

Umso schöner sei ein Format wie die „Bar Paradiso“, auch wenn es kein Ersatz für das Live-Theater sein kann und soll. „Ich finde das trotzdem erstmal gut, meistens entsteht bei so etwas mehr, als man sich ausdenken kann und wir reisen zu nie gewesenen Orten.“

„Nachtschwärmer: Bar Paradiso“, am 6., 13. und 20 Mai jeweils um 19.30 Uhr per Zoom über folgenden Link: https://bit.ly/3xxyleG. Der Eintritt ist frei.

Von Sarah Kugler