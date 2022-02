Das erste Wochenende war erfolgreich. Fast ausverkauft war das Museum Barberini in Potsdam. Klein, aber fein ist die impressionistische Foto-Schau. Die Besucher lassen sich von der Meisterschaft der Fotokunst in Staunen versetzen.

Die ersten Besucher am Wochenende in der neuen Ausstellung des Museums Barberini in Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova