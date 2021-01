Potsdam

Die große Monet-Ausstellung musste im Frühjahr sieben Wochen lang geschlossen werden. Die aktuelle Schau zum Impressionismus in Russland konnte gar nicht erst öffnen. Corona hat auch dem Potsdamer Museum Barberini böse mitgespielt.

Seit Anfang November hängen mehr als 80 Werke von berühmten Künstlern wie Ilja Repin, Natalija Gontscharowa bis Kasimir Malewitsch im Museum Barberini in Potsdam – und niemand kann sie im Original sehen. Was ist das für ein Gefühl für eine Ausstellungsmacherin?

Ortrud Westheider: Wir waren erstmal glücklich, dass wir sie unter Corona-Bedingungen für die Ausstellung „ Impressionismus in Russland“ überhaupt nach Potsdam holen konnten. Die meisten Werke kamen direkt aus Moskau. Die Direktflüge für die Kuriere wurden storniert und wir hatten Glück, dass die Kunstwerke mit dem Lkw kommen konnten. Entsprechend erleichtert waren wir, als die Anfang November dann an der Wand hingen.

Und dann kam der Lockdown noch bevor Sie die Schau eröffnen konnten. Also alles umsonst?

Man fühlt sich völlig leer – im vollen Lauf gestoppt. Es ist schon beklemmend, wenn die Eröffnung mit vielen Menschen ausfällt und dann der übliche Besucheransturm ausbleibt.

Bild aus der bislang nur online zu sehenden Ausstellung „Impressionismus in Russland“: Ilja Repin: Auf dem Feldrain. Vera A. Repina geht mit ihren Kindern über den Feldrain, 1879. Quelle: Barberini, Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau.

Und jetzt wurde der Lockdown auch noch verschärft.

Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Ausstellung wenigstens online zu teilen.

Das ist doch ein schwacher Trost, wenn man die Originale nicht sehen kann, oder?

Sicher. In einem Museum, das auf Malerei spezialisiert ist, steht das Original immer in Zentrum. Aber wir stellen fest, dass die Möglichkeit, die Ausstellung online zu besuchen, doch sehr nachgefragt wird. Die Live-Führungen mit 360-Grad-Kamerafahrten waren bis zum Jahresende ausgebucht. Es ist wirklich beeindruckend, zu erleben, dass die Besucher auch digital strömen. Ich hoffe, das macht Hunger darauf, die Bilder irgendwann auch im Original zu sehen.

Und wenn dieser Hunger gar nicht gestillt werden kann, weil der Lockdown bis zu Ausstellungsende am 28. Februar dauert: Was machen Sie dann?

Die Ausstellung wird anschließend in Baden-Baden gezeigt und wir übernehmen im Frühjahr „Rembrandts Orient“ aus Basel, wo sie dieses Jahr mit großem Erfolg gezeigt wurde. Die Eröffnung ist für März geplant. Dann ist die Öffnung mit unserem Hygienekonzept, das sich bei der Monet-Ausstellung und der Sammlung Hasso Plattner bewährt hat, bestimmt möglich. Und sobald wir wieder öffnen dürfen, können wir wieder die impressionistischen Bilder der Sammlung zeigen, die im September bis zum zweiten Lockdown im November 36.000 Besucher angezogen haben.

Und die für Herbst geplante Surrealismus-Ausstellung wird dann verschoben?

Die zeigen wir erst 2022. Unser Kooperationspartner, die Peggy-Guggenheim-Collection, befürchtet, dass im kommenden Jahr zu wenig Besucher nach Venedig kommen würden, wo die Schau ebenfalls zu sehen sein sollte. Der Aufwand, viele Bilder aus den USA und Mexiko einzufliegen, wäre einfach zu groß, wenn sie nur von einem kleinen Besucherkreis gesehen würden.

Lang ist es her: Besucherschlange zur Monet-Schau im Februar. Quelle: Rainer Schüler

Wie plant man unter diesen Bedingungen überhaupt noch so hochkarätige Ausstellungen?

Wir erleben derzeit eine beeindruckende Kollegialität und Solidarität innerhalb der internationalen Kunstgemeinde. Die Rembrandt-Ausstellung, die ja eigentlich diesen Sommer kommen sollte, konnten wir innerhalb von zwei Wochen verlegen. Normalerweise braucht man für solchen Entscheidungen Wochen, wenn nicht Monate. Auch die Verlängerung der Monet-Ausstellung, die allein in den ersten drei Wochen vor der zeitweisen Schließung im Frühjahr mehr als 40.000 Besucher angelockt hatte, ging ganz unbürokratisch. Was für uns ein großes Plus war. Denn wir konnten nach dem Lockdown sofort mit einem neuentwickelten Hygiene-Konzept wieder öffnen. Das hat uns international große Resonanz eingebracht. So etwas geht natürlich nur, wenn man auf kurzem Weg die Verträge verlängert bekommt.

Ging das immer ohne Verluste oder müssen Sie auf das eine oder andere Bild nun verzichten?

Damit muss man leben. Manchmal ergibt sich durch die Verschiebungen, die ja in allen Häusern stattfinden, aber auch die Chance, ein Werk doch noch anfragen zu können, das für den ersten Termin schon abgesagt war.

Welches denn zum Beispiel?

Der National Gallery in Washington war es aus Termingründen nicht möglich, Rembrandts „Bild eines Mannes mit Turban“, das wir ja von Anfang an als Titelbild der Ausstellung in Potsdam geplant hatten, nach Basel zu entsenden. Wir werden es nun aber doch noch zeigen können.

Welche finanziellen Auswirkungen hat Corona für ein Museum wie das Barberini? Wie kompensieren Sie die Einnahmeausfälle?

Die Monet-Ausstellung hatte, auch wenn wir sieben Wochen zwischendrin schließen mussten, am Ende 110.000 Besucher. Und was uns in diesem Jahr finanziell sehr geholfen hat, war die Verlegung der Rembrandt-Ausstellung. Dadurch haben wir Transport- und Versicherungskosten gespart.

Eröffnung der Ausstellung „Monet. Orte“ im Februar. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit?

Fast alle Mitarbeiter konnten vom Homeoffice aus an den kommenden Ausstellungen, Veranstaltungen etc. weiterarbeiten, so dass wir nur unser Gästemanagement in Kurzarbeit schicken mussten. Insgesamt war das Jahr aber – dank der neuen Sammlung von Herrn Plattner – für uns angesichts der Umstände recht erfolgreich. So kamen wir 2020 doch immerhin auf 214.319 Besucher und konnten vielen weiteren Menschen zu Beginn des zweiten Lockdowns unseren Website-Relaunch mit den neuen Angeboten zur Sammlung anbieten.

Rechnet sich das unterm Strich?

Immerhin konnten wir im Digitalen die Aufmerksamkeit für das Barberini halten und sogar noch steigern. Wir hatten das Glück, dass in diesem schwierigen Pandemie-Jahr bei uns mehrere erfreuliche Faktoren zusammenkamen. Durch die Eröffnung der Sammlung Plattner wurde Potsdam gewissermaßen zu einem Wallfahrtsort für den französischen Impressionismus, was uns weltweit trotz Corona große Aufmerksamkeit bescherte. Außerdem haben wir zum richtigen Zeitpunkt unseren digitalen Auftritt erneuert, um diese Sammlung online zu publizieren – unter anderem mit all den Forschungen zur Provenienz-Geschichte der Bilder und zur Entstehung der Ausstellung. Damit gingen wir in der ersten Woche des zweiten Lock-down online. Das hat uns 2,8 Millionen Zugriffe auf unserer Internetseite gebracht – doppelt so viel wie 2019.

Bild aus der neuen Dauerausstellung der Sammlung Hasso Plattner im Museum Barberini: Claude Monet: Getreideschober, 1890. Quelle: Museum Barberini

Was ist denn für die weitere Zukunft im Barberini geplant?

Wir haben schon vieles für 2023, ‘24 und ‘25 geplant und uns im zweiten Lockdown auf die zukünftigen Kooperationen konzentriert. Es gab viele Zoomkonferenzen mit Leihgebern und Kooperationspartnern, mit einigen sind wir uns auch schon einig. Aber mehr kann ich noch nicht verraten.

Zur Person Ortrud Westheider ist die Direktorin des im Januar 2017 in Potsdam eröffneten Museums Barberini. Die Kunsthistorikerin, die über die Farbe Schwarz bei Max Beckmann promoviert hat, war zuvor von 2002 an Kuratorin am Bucerius Kunst Forum in Hamburg und von 2006 an dessen Leiterin. Seit 2016 leitet sie das Museum Barberini. Das Museum Barberinibeherbergt die Kunstsammlung der Hasso-Plattner-Förderstiftung. Der Software-Unternehmerund Kunstmäzen hat den Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Museumsgebäudes finanziert.

Welche Stilrichtungen? Weiterhin der Schwerpunkt Impressionismus?

Es werden altmeisterliche Themen dabei sein, auch über Rembrandt hinaus und etliche Projekte im Bereich des Impressionismus und der klassischen Moderne.

Was ist denn aus der ursprünglichen Planung für 2021 ausgefallen, was vielleicht noch kommt?

Ausgefallen ist nichts. Wir haben verschoben. Und womöglich müssen wir nochmal verschieben.

Und was wurde geschoben?

Es wird eine Ausstellung zur Fotografie geben und eine, die die Thematik der Abstraktion im weitesten Sinne behandeln wird.

Ein weiteres Plattner-Projekt ist das geplante Museum zur DDR-Kunst im ehemaligen Restaurant Minsk in Potsdam. Wie ist da der aktuelle Stand?

Im Moment wird ja noch heftig gebaut. Aber ich denke, bis zum Frühjahr wird meine Kollegin Paola Malavassi genaueres sagen können.

Von Mathias Richter