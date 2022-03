Potsdam

Barfußlaufen ist unsere natürliche Art der Fortbewegung. Die Füße haben Raum, werden massiert und die Reize gehen bis in die Wirbelsäule. Die Fußmuskulatur wird gestärkt, die Durchblutung angeregt und die Haltung verbessert. Darum empfehlen Orthopäden das Barfußlaufen. Der Alltag jedoch bietet wenig Gelegenheit dazu. Der Kompromiss: Barfußschuhe.

Flexible, flache Sohle

Barfußschuhe simulieren das Gefühl des Barfußlaufens. Sie haben eine dünne, äußerst flexible Sohle – durchlässig für die sensorischen Reize des Untergrundes. Gleichzeitig ist der Fuß vor Verletzungen geschützt. Die Zehen haben genug Platz und die Sohle zeigt keine Sprengung. Das heißt, es besteht kein Höhenunterschied zwischen Vor- und Rückfuß.

Viele Menschen mit deformierten Füßen

„Barfußlaufen oder alternativ das Tragen von Barfußschuhen wäre wünschenswert“, sagt Robert Krause, Ärztlicher Direktor der Potsdamer Oberlinklinik, eine der führenden orthopädischen Fachkliniken bundesweit, und Chefarzt des EndoProthetikZentrums und der Allgemeinen Orthopädie der Klinik. „Doch leider haben wir uns das Barfußlaufen abgewöhnt.“ Das hat Folgen: Viele Erwachsene haben deformierte Füße, auch wenn die Deformierungen nicht immer mit Schmerzen beziehungsweise Problemen einhergehen. Robert Krause: „Einer aktuellen Schätzung zufolge haben 40 Prozent aller Mitteleuropäer einen Senk-Spreizfuß. Der Fuß hat also sein Gewölbe verloren. Er hat sich, salopp gesagt, breitgetreten.“

Dr. med. Robert Krause, Ärztlicher Direktor der Potsdamer Oberlinklinik, einer der führenden orthopädischen Fachkliniken bundesweit, und Chefarzt der Allgemeinen Orthopädie der Oberlinklinik für Gesundheitsbeilage 2022. Quelle: Oberlinklinik

Barfußschuhe für gesunde Füße uneingeschränkt zu empfehlen

Für Menschen mit gesunden und nicht schmerzenden Füßen sind Barfußschuhe dem Orthopädie-Fachmann zufolge uneingeschränkt zu empfehlen, auch wenn man es unbedingt langsam angehen sollte. Denn es ist eine heftige Umstellung. „Die Fußmuskulatur wird viel stärker beansprucht und die Sehnen werden mehr gedehnt, sodass es am Anfang zu Muskelkater und zu Dehnschmerz in den Waden kommen kann“, erläutert Robert Krause. Er empfiehlt, die Barfußschuhe nur zeitweise zu tragen und sie erst einmal auf weichen Böden auszuprobieren. „Auch muss man sich darüber im Klaren sein, dass bei Barfußschuhen die Dämpfungsfunktion wegfällt. Da wir im Alltag meist auf harten Untergründen unterwegs sind, kann sich das negativ auf die Gelenke auswirken“, so Robert Krause.

Wer Verbildungen mit den Zehen oder sonstige Fußprobleme hat, berät sich am besten zunächst mit einem Orthopäden, so der Rat von Robert Krause. „In einigen Fällen brauchen die Füße mehr Halt, und den können die hochflexiblen Barfußschuhe nicht geben.“

Von Maria Kröhnke