Innenstadt

Der Potsdamer Bauausschuss hat am Dienstagabend den Abriss des Staudenhof-Wohnblocks an der Nikolaikirche zugunsten einer Neubebauung empfohlen. Die Vertreter von SPD, CDU, Grüne und AfD stimmten zu, Linke und die Wählergruppe Die Andere stimmten dagegen. Ein Grünen-Vertreter enthielt sich. Die endgültige Entscheidung über den sogenannten Block V der neuen Potsdamer Mitte soll bis Mai von den Stadtverordneten getroffen werden.

Pro Potsdam: Sanierung führt unweigerlich zu hohen Mieten

Im Bauausschuss kam es zuvor zu einer umfassenden Diskussion um die Frage, ob eine Sanierung des DDR-Wohnblocks mit 182 Wohnungen wirtschaftlicher sei, als eine Neubebauung des gesamten Areals. So kritisierten Linke, Grüne und die Andere, dass potenzielle Fördermittel für die Sanierung nicht in der Kalkulation enthalten waren und damit kein fairer Vergleich beider Varianten möglich sei.

Der Block steht direkt neben Stadtschloss und Nikolaikirche. Quelle: Varvara Smirnova

Bert Nicke, der Geschäftsführer der Pro Potsdam, der das Grundstück gehört, erklärte, dass sich durch Fördermittel zwar etwas bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeitsberechnung ändern würde, stellte aber die Wirkung auf die künftigen Mieten bei einer Sanierung heraus: „Fakt ist, dass es einen riesigen Unterschied bei den Mieten macht, ob ich Zuschüsse nehme und die Sanierungskosten dann auf die Wohnungen umlegen muss oder ob ich bei einem Neubau die Wohnungsbauförderung in Anspruch nehme und damit Sozialwohnungen schaffe.“

Die Pro Potsdam würde bei einem Neubau deutlich mehr Wohnfläche als bisher schaffen. Dabei sollen 75 Prozent der Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung entstehen, die 5,50 Euro Nettokaltmiete aufweisen. Bei einer Sanierung liegt die Miete dagegen bei 13 Euro, wie Nicke kürzlich schon gegenüber der MAZ erklärt hatte.

„Graue Energie“ und „Unräume“ in der Innenstadt

Die Chance für die Innnenstadt stellte Saskia Hüneke (Grüne) heraus. Die heutigen Stadträume dort stellten „Unräume“ dar. Der geplante Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe, zusätzliche Wohnfläche und eine Verdichtung im Stadtzentrum seien nachhaltige Faktoren, die man nicht ignorieren könne und die nur durch einen Neubau möglich würden. Ralf Jäkel (Linke) argumentierte für eine Sanierung. Er hält den Staudenhof-Block für ein „Unikat“, das erhalten werden solle. Die Fraktion Die Andere argumentierte mit der „grauen Energie“, die in dem DDR-Block enthalten sei. Die Sanierung von Bestandsbauten sei in jedem Fall ökologischer als ein Abriss und Neubau.

Chance für sechs ausgewachsene Lindenbäume

Für die sechs haushohen Lindenbäume an der Straße Am Alten Markt, die einer Neubebauung weichen müssten, tat sich überraschend eine Chance auf: Auf Anregung von Manfred Böttcher, einem Anwohner der Straße, erklärte sich der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) dazu bereit, zu prüfen, ob die ausgewachsenen Bäume verpflanzt werden könnten. Dazu müssten sie mehrere Jahre gärtnerisch vorbereitet werden – sie könnten dann an anderer Stelle der Stadt weiterleben. Rubelt will dazu eine „Risikoabwägung“ vorlegen.

Von Peter Degener