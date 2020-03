„Nur Barbetrieb –ohne Anfassen“: Clubs lassen es wegen Corona ruhiger angehen

Potsdam

Die Ausbreitung des Corona-Virus lässt Bars und Clubs in Potsdam auf Nummer sicher gehen: Sie sagen Veranstaltungen mit großem und dicht gedrängtem Publikum ab oder stellen den Betrieb gleich ganz ein.

Der Club Laguna in der Posthofstraße ist der Website zufolge „leider zunächst geschlossen“ und meldet sich nach der Corona-Krise zurück. Es sind keine Veranstaltungen mehr avisiert. Die UnscheinBAR in der Friedrich-Ebert-Straße hat die Schließung bis auf weiteres verkündet und ausführlich begründet, und die BarFritz’n an der Dortustraße wollen dem Vernehmen nach am Sonntag schließen.

Statement der UnscheinBAR zu Corona Liebe Gäste, natürlich stellen wir uns die Frage: „Öffnen wir, oder öffnen wir nicht? Schließlich sind wir ja nur ein kleiner Laden und die Wahrscheinlichkeit, … ist so verschwindend gering und …“ Wer diese Überlegungen heute noch anstellt, ignoriert die Fakten. Inzwischen muss die Frage längst lauten: Was an sozialen Kontakten, geselliger Atmosphäre und potentiellen Übertragungswegen an einer Bar hast du nicht verstanden? Ganz ehrlich, egal was wer wie mehr oder weniger nachvollziehbar und meist immer besserwissend argumentiert, wir können es nicht mehr hören. Keiner weiß es. Wir wissen nur, deutlich früher als es vermutlich jeder erwartet hat, stellt sich nun doch die Frage: Was muss man machen? Worauf kommt es an? Welche Entscheidungen sind jetzt zu treffen? Entweder dämlich unbekümmert, oder assozial ignorant weiter so zu tun, als könnte man für sich einschneidende Maßnahmen noch aufschieben, am besten solange bis eine behördliche Anordnung kommt (und sie wird kommen) erscheint uns unter den gegebenen Umständen mindestens genauso befremdlich, wie Hamsterkäufe und Desinfektionsmitteldiebstahl zu Lasten Betroffener. Betroffen sind wir alle. Direkt, indirekt, völlig egal. Jeder in unserem Team hat Angehörige gehobenen Alters und/oder Kinder. Sicherlich auch du und so ziemlich alle um dich herum. Mit der sich daraus ergebenden Verantwortung im gebotenen Maß umsichtig umzugehen, dafür sind ausgerechnet wir nicht die erste Adresse der Stadt. Ganz einfach. Fakt ist, die aktuelle der Lage und die Geschwindigkeit der Ereignisse münden in der deutlichen Botschaft: Meidet soziale Kontakte zum Wohle aller. Handlungen oder Unterlassungen, die der Eindämmung von Neuinfektionen dienen, sind zwingend erforderlich. Ein weiterer Betrieb der Bar ist nicht richtig. Das ab sofort und nicht erst morgen oder übermorgen. Kein Argument spricht mehr dafür, weiter das Gegenteil zu machen und den eigentlichen Sinn und Zweck der offiziellen und weitreichend beschlossenen Maßnahmen mit lächerlich wirkenden Handwaschempfehlungen auf den Kopf zu stellen. Kurz, die Bar bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Trinkt im Freien! Sehr unbequem alles, wissen wir. Ändert sich die Lage, erfahrt ihr es hier. Bleibt gesund und bis bald in gleichem Zustand. Eure Unscheinbar

Die Bar Gelb in der Charlottenstraße 29 sieht sich als „Coctailbar und Tanzwirtschaft“ und hat „auf Grund der Entwicklung rund um das Coronavirus“ das Kneipenquiz am kommenden Montag, dem 16. März und die beiden Harry-Potter-Quize am Dienstag, dem 17. März, und am Mittwoch, dem 18. März, abgesagt. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, teilt die Bar auf ihrer Website mit; der normale Barbetrieb sei davon aber nicht betroffen.

In der Kurfürstenstraße 52 sitzt das „ Gutenberg 100“, das am Samstag das Konzert mit der Potsdamer Band Gehrock ausfallen lassen und angekündigt, dass es auf Grund der aktuellen Lage keine Livemusik mehr geben wird. Am Samstag galt die Devise „Nur Barbetrieb ohne Anfassen!“ Für weitere Tanzveranstaltungen, etwa am Freitag, dem 20. März, gibt es noch keine Regelungen.

Im 11-line an der Charlottenstraße verzeichnet Betreiber Giancarlo Arcieri zwar einen Publikumsrückgang, sieht aber keinen Grund für Einschränkungen im Betrieb. Am Freitagabend wurde dort noch fröhlich gefeiert; am Samstag ging es mit einer Ausstellungseröffnung weiter.

