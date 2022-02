Berlin/Potsdam

Einen vorläufigen Fördermittelstopp für den Bau des Garnisonkirchturms wird es nicht geben. Die Linke ist im Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch mit ihrem Antrag gescheitert, die Auszahlung von Bundesmitteln zu sperren, so lange die jüngst öffentlich gewordene Kritik des Bundesrechnungshofes an dem Finanzgebaren der Garnisonkirchenstiftung noch im Raum steht.

MAZ-Interview Weshalb wurde der Bericht des Bundesrechnungshofs zur millionenschweren Förderung für den Bau der Potsdamer Garnisonkirche verheimlicht? Wolfgang Huber, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Garnisonkirche, gibt Antworten.

Die Aufhebung der Sperre hätte daran gebunden werden sollen, ob den Forderungen des Rechnungshofes insbesondere nach „Aufklärung der Vermögensverhältnisse der Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche“ nachgekommen werde.

Linke: „Ideologie über Vernunft gesiegt“

„Die Bundesregierung ist nicht bereit, die Kritik des Bundesrechnungshofes ernst zu nehmen“, sagte Ausschuss-Mitglied Gesine Lötzsch (Linke) in einer ersten Reaktion: „Es sollen weiter Steuergelder für die Garnisonkirche aus dem Fenster geworfen werden. Offensichtlich hat Ideologie über Vernunft gesiegt.“

Auch CDU-Antrag abgelehnt

Mehrheitlich abgelehnt wurde vom Ausschuss auch ein CDU-Antrag, der das Bauvorhaben zwar grundsätzlich begrüßt, allerdings die Bundesregierung unter anderem ebenfalls dazu auffordert, die Vermögensverhältnisse und die Finanzkraft der Stiftung zu klären, bevor weitere Mittel ausgereicht werden. Auch eine mögliche Sperrung von Mitteln im Haushalt 2022 hatte die Fraktion verlangt.

Von Ildiko Röd