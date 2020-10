Verkehr in Potsdam - Keine Trams am Hauptbahnhof: So kommen Sie am Wochenende trotzdem durch Potsdam

Drei Tage und Nächte lang ist Potsdams Hauptbahnhof vom Straßenbahnnetz abgekoppelt. Grund ist der Einbau einer Weiche am Leipziger Dreieck. Hier erfahren Sie, wie die Trams noch fahren und wo Ersatzbusse unterwegs sind.