Mehrfach bettelte ein betrunkener Potsdamer am Mittwochabend in der Innenstadt um Geld. Ein Student aus Indien, der in der Stadt lebt, kam der Bitte nach. Beim dritten Bettelversuch wollte der junge Mann einfach weggehen. Doch der 34-Jährige lief ihm hinterher und schlug – beobachtet von mehreren Zeugen – auf ihn ein.