Bauausschuss plädiert für autofreie Innenstadt

Mit fünf Punkten der Top-20-Liste des Bürgerhaushalts hat sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums befasst. Drei der Anträge wurden zurückgestellt, zwei der Stadtverordnetenversammlung zur Annahme empfohlen.

Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche

Der Antrag wurde auf Antrag der SPD mit knapper Mehrheit zurückgestellt.

Energie-Einsparung durch weniger Straßenbeleuchtung

Jens Dörschel (Grüne): „Vielleicht könnte es etwas innovativere Ansätze geben als An-Aus? Bewegungsmelder zum Beispiel? – Die Stadt die ganze Nacht ausleuchten, das kann’s auch nicht sein.“ Gleichwohl müsse man das Sicherheitsgefühl der Bürger bedenken. Ralf Jäkel (Linke): „Wenn man nach energiesparender Beleuchtung gefragt hätte, hätte ich es verstanden. Aber hier soll nicht Energie reduziert werden, sondern Beleuchtung – in dieser pauschalen Formulierung möchte ich den Antrag nicht zur Annahme empfehlen.“ Parteifreund Michél Berlin befürwortet den Antrag: „Wir haben eine enorme Lichtemission.“ Babette Reimers ( SPD) fragte nach dem städtischen Lichtkonzept, das sich einerseits damit beschäftigt, Architektur in Szene zu setzen und andererseits auf die Umrüstung der Stadtbeleuchtung auf LED abzielt. Das Lichtkonzept soll Thema im kommenden Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität sein. Der Antrag wurde daher zurückgestellt – man wolle nach dem Klima-Ausschuss darüber befinden.

Kostenfreier ÖPNV für alle

Steffen Pfrogner (Die Andere): „Das ist ein gutes Anliegen, über das wir so aber nicht abstimmen können, weil es viele Konsequenzen hat.“ Jäkel: „Die Voraussetzungen bestehen nicht – und sind auf absehbare Zeit nicht erlangbar. Im Moment verfolgen wir das Ziel, kostenlosen ÖPNV für Kinder und Jugendliche anzubieten – so wie Berlin es macht.“ Werner Pahnhenrich ( CDU) fragte, ob die Kapazitäten von Bus und Tram überhaupt ausreichen: „Ein kostenfreier ÖPNV wird nicht nur zur Reduzierung der Autos führen. Auch Radler und Fußgänger werden umsteigen.“ Der Punkt wurde zurückgestellt, bis die Arbeitsgemeinschaft Bürgerticket beraten hat – die AG tagt am 19. März.

Autofreie Innenstadt und verkehrsberuhigte Quartiere

Der Bauausschuss stützt den Antrag. Ellen Chwolik-Lanfermann ( FDP) erinnerte daran, erst umzusetzen, was im Innenstadtverkehrskonzept bereits vorgesehen ist – etwa die Schließung Gutenbergstraße – und die Maßnahmen dann auszuweiten: „Wir tragen auch die Wirtschaft in unserem Ausschussnamen: Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gewerbetreibenden in einer schwierigen Lage sind.“

Klimanotstand: Schutz beschleunigen und Bäume pflanzen

Einstimmig empfohlen.

