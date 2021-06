Innenstadt

Mit einer symbolischen Grundsteinlegung wird heute um 12 Uhr der Baubeginn für das sogenannte Quartier III in der historischen Potsdamer Innenstadt gefeiert. Sechs Bauherren errichten auf dem Karree zwischen Altem Markt, Anna-Zielenziger-, Friedrich-Ebert- und Erika-Wolf-Straße insgesamt 14 Häuser.

Größter Investor sind die Potsdamer Wohnungsgenossenschaften „Karl Marx“ und „1956“, die allein fast 80 Prozent der Baumasse in diesem Block stemmen.

PWG 1956 errichtet zwei Leitbauten

Die PWG 1956 errichtet mit einem Neubau an der Stelle des früheren „Plögerschen Hofs“ an der Anna-Zielenziger/Ecke Friedrich-Ebert-Straße und dem Eckhaus vis-à-vis zum Fortunaportal zwei der als Leitbauten definierten Häuser, deren Fassade weitgehend dem historischen Original entsprechen soll.

Die „Karl Marx“ errichtet mit dem Haus an der „Acht-Ecken“-Kreuzung Friedrich-Ebert-/Erika-Wolf-Straße und dem Haus Alter Markt 13/14 an der Einmündung in die Erika-Wolf-Straße die übrigen Eckbauten dieses Karrees, die zwar nicht als Leitbauten geplant sind, aber dennoch historisierende Fassaden bekommen sollen.

Teilfläche der abgerissenen alten FH

Das Quartier III liegt ebenso wie das benachbarte, bis zum Bildungsforum reichende Quartier IV auf der anderen Seite der Erika-Wolf-Straße auf dem Areal der 2018 abgerissenen alten Fachhochschule, die in den 1970er Jahren als Teil der neuen sozialistischen Stadtmitte für das Institut für Lehrerbildung „Rosa Luxemburg“ errichtet worden war.

Mit den Quartieren sollen die nach Kriegszerstörung und Abriss verschwundenen Straßenzüge zwischen dem Alten Markt und dem Platz der Einheit rekonstruiert und mit Leitbauten an markanten Ecken teilweise auch wieder erlebbar werden.

Weitere Quartiere sind das weitgehend fertiggestellte erste Karree an der Alten Fahrt mit dem Museum Barberini in der Mitte, das Quartier II jenseits der Friedrich-Ebert-Straße mit dem Musikerhaus und der Baulücke für die neue Potsdamer Synagoge, sowie das Quartier V mit dem ebenfalls aus den 1970er Jahren stammenden Wohnblock am Staudenhof, dessen Abriss von den Potsdamer Stadtverordneten gerade im Mai final beschlossen worden ist.

Von Volker Oelschläger