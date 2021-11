Potsdam

Wenn am Samstagabend live ab 20.15 Uhr das Halbfinale der Sendung „Das Supertalent“ bei RTL läuft, ist die Potsdamerin Luise Fuhr mit dabei. Mit acht weiteren Talenten – unter anderem Zauberer, eine Pianistin und ein Männerballett - kämpft die 28-Jährige Bauchrednerin mit ihrer Puppe Jeff um den Einzug ins Finale.

Die letzten Proben für die Supertalent-Show

Als die MAZ sie am Freitagnachmittag erreicht, steckt sie voll in den letzten Proben für die Show. Noch sei sie nicht aufgeregt, berichtet Luise Fuhr, weil die Vorbereitungen für ihren Auftritt sie voll in Anspruch nehmen. Allerdings befürchtet sie, dass sie in der nächsten Nacht nicht wirklich schlafen können werde. So war es ihr beim Vorentscheid im Oktober auch schon einmal ergangen. Das könnte aber auch ein gutes Omen sein. Denn damals hatte sie Jury begeistert und löste beim Publikum Jubelstürme und stehende Ovationen aus.

Über ihr Programm für das Halbfinale verrät die Supertalenteilnehmerin vor der Show noch nichts. Sie will es natürlich spannend machen. Nur so viel sagt sie: „Es wird bunt und lustig.“ Seit dem vergangenen Auftritt sei kein Tag vergangen, an dem sie nicht bauchrede, um immer noch ein wenig besser zu werden.

Besuch beim Vorlesetag in der Schule am Nuthetal

Und in der Heimat gilt sie schon als „Promi“. Sie trat mit Jeff beim bundesweiten Vorlesetag vor einer Woche in der Schule am Nuthetal am Schlaatz auf. „Gemeinsam haben sie uns ihr Buch: ,Die bunte Chaostruppe’ vorgestellt“, berichten die Schüler Sandy und Jacqui in einem Brief an die MAZ, „wir durften ihr ein paar Fragen stellen.“ Auf die Frage, wie es in der ersten Runde beim „Supertalent“ war, antwortete Luise Fuhr: „Es war sehr aufregend, ich hatte einen sehr tollen Tag mit Jeff.“ Und die Schüler drücken die Daumen: „Wir, von der Redaktion der Schülerzeitung ,Leute von heute’ wünschen Frau Fuhr alles Gute und viel Erfolg im Halbfinale.“

Bauchrednerin Luise Fuhr kommt aus Potsdam. Quelle: Julius Frick

Sie selbst hofft auf eine tolle Zeit mit den anderen Kandidaten und – ganz im Fairplay-Gedanken – sie drückt allen die Daumen. „Für meinen Auftritt wünsche ich mir, dass Jeff und ich die Zuschauer im Studio und vor den Fernsehapparaten top unterhalten und eine Menge Spaß verbreiten“, erzählt sie.

Sie weiß, dass ihr Zuhause die Familie und Freunde die Daumen drücken. Zudem kann Fuhr auf die besondere Unterstützung ihrer Follower auf den Social-Media-Plattformen Tiktok und Instagram bauen.

Die vierköpfige Jury besteht am Samstag aus dem Fußballer Lukas Podolski, den Zauberer-Brüdern „Ehrlich Brothers“, der Moderatorin Chantal Janzen und dem Designer Michael Michalsky. Im Halbfinale entscheidet jedoch nicht nur die Expertenjury im Studio über das Weiterkommen. Per Telefon, SMS und online können auch die Zuschauer mit entscheiden, wer den Einzug ins Finale schafft.

Ob Luise Fuhr das großes Finale am 11. Dezember erreicht, können die Zuschauer am Samstagabend hier im Livestream sehen.

Von Elvira Minack