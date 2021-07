Brandenburger Vorstadt

Enttäuschung beim Förderverein für den Wiederaufbau der Bastion an Schillerplatz. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung ist im Investitionshaushalt 2021 bis 2024 kein Geld für die weitere Rekonstruktion des Baudenkmals bereitgestellt worden. Doch ohne sichtbare Baufortschritte werde es schwierig, Spenden einzuwerben, sagt die Vereinsvorsitzende Hendrikje Beschnidt: „Wir sind enttäuscht.“

Die Bastion am Havelufer in der Achse von Erlöserkirche und Hermannswerder wurde in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre als Aussichtsplattform einer Parkanlage im Ensemble der sogenannten Friedrichsstadt errichtet. Die nach dem damaligen Oberbürgermeister Hans Friedrichs (1875-1962) benannte Siedlung gilt als bedeutendstes Zeugnis des sozialen Wohnungsbaus der NS-Zeit in Potsdam.

Baudenkmal über Jahre mit Erde bedeckt

Vor 2005 war die Bastion zum größten Teil mit Erde bedeckt. Quelle: Christel Köster

Die Siedlung am Schillerplatz wurde 1987 unter Denkmalschutz gestellt. Die Bastion als Teil des Flächendenkmals wurde kurz vor dem Mauerfall mit Erde bedeckt, um sie vor weiterem Verfall zuschütze. Für die Sanierung fehlten die Mittel. Seit 2005 engagieren sich die Wohnungsbaugenossenschaft Potsdam-West und der damals gegründete Förderverein für die Rekonstruktion.

In den nachfolgenden Jahren wurde die Bastion, die zwischenzeitlich zum beliebten Winter-Rodelhügel avanciert war, in einem ersten Schritt von der Erdbedeckung befreit. Das teilweise eingefallene Mauerwerk wurde originalgetreu mit gelbem Glindower Klinker repariert, die Aussichtsplattform mit rotem Sandstein wiederhergestellt.

Stadt setzt Flachstahlgeländer auf

Bestandteil der Sanierungsarbeiten war die Instandsetzung des Pumpenraums im Inneren, über den früher die Beregnung der umliegenden Grünanlagen gespeist worden war. Letzte Maßnahme war laut Auflistung der Stadt der Einbau einer Stahltür in den Zugang zum Pumpenraum. Seither schlugen nur noch Grünflächenpflege und 14-tägige Kontrollgänge auf Graffiti zu Buche.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für dieses Jahr ist laut Stadtverwaltung die Installation eines „Flachstahlgeländers“ zur Sicherung der Aussichtsplattform geplant. Nach Angaben der Vorsitzenden Beschnidt hat der Verein zur Kofinanzierung für das Provisorium mit 5300 Euro die letzten Reste der verfügbaren Spendenmittel an die Stadt überwiesen.

Verein sucht Spender für Albanisches Gitter

Mit dem Geländer würden der Aufenthalt und auch Veranstaltungen auf der Plattform möglich, sagt die Vorsitzende. Als Beispiel nannte sie die im vergangenen Jahr an den Verein herangetragene Anfrage eines Tangoclubs. Sie hoffe zudem auf eine Öffnung zum Tag des offenen Denkmals am 12. September.

Lesen Sie auch: Potsdamer Bastion wird wieder Baustelle

Für die Komplett-Rekonstruktion sind laut Rathaus „weitere vier Bauabschnitte“ nötig. Details nennt die Verwaltung nicht. Aufwendigste Details sind nach Angaben von Beschnidt die Rekonstruktion der Brüstung mit Pfeilern und albanischem Gitter aus roten Ziegeln sowie der Wiederaufbau des geschwungenen Treppenabgangs zur Uferwiese.

Nach früheren Angaben wurden den Kosten der Rekonstruktion auf insgesamt 125.000 Euro kalkuliert. Nach den ersten Zeitplänen sollte die Bastion bis 2010 komplett wiederhergestellt sein. Die jüngsten Informationen der Stadt kamen mit der Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD.

Von Volker Oelschläger