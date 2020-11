Krampnitz

Mit seiner resoluten Sitzungsleitung hat Wieland Niekisch ( CDU) als Vorsitzender des Bauausschusses seine eigenen Parteifreunde ausgebremst. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) wies am Mittwoch im Hauptausschuss einen von der CDU ad hoc vorgelegten Fragenkatalog zu Krampnitz mit der Feststellung zurück, dass am Vorabend im Bauausschuss Gelegenheit zur Diskussion bestanden hätte.

Wie berichtet hatte Niekisch die Neu Fahrländer Ortsbürgermeisterin und Carmen Klockow (Bürgerbündnis) am Dienstag in einer Debatte über Krampnitz nach wenigen Sätzen mit Verweis auf die fortgeschrittene Zeit unterbrochen, ohne sie ausreden zu lassen. Sie beschwerte sich darüber in einem offenen Brief, nannte den Vorgang „empörend und offensichtlich mehr als fragwürdig“.

CDU-Fraktionschef Götz Friederich insistierte im Hauptausschuss: „Ich würde trotzdem gern ein paar Fragen stellen.“ Schubert wies die Forderung nunmehr zurück mit der Feststellung, dass es wenig sinnvoll sei, Fragen zu einem so komplexen Thema ohne Einbeziehung der zuständigen Mitarbeiter, „ohne Vorbereitung und aus der Hüfte geschossen zu diskutieren“.

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) teilte im Hauptausschuss mit, dass die Krampnitz-Debatte im Bauausschuss in zwei Wochen fortgesetzt werde. Das entspricht der Forderung von Klockow. Friederich kündigte schließlich an, dass er den elf Punkte umfassenden Fragenkatalog zu Krampnitz, in dem es hauptsächlich um Probleme der Verkehrsanbindung geht, an Rubelt weitergeben werde.

Von Volker Oelschläger