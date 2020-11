Krampnitz

Droht ein erneuter Rückschlag für das Krampnitz-Projekt? Aufgrund eines Fehlers muss die fast abgeschlossene Öffentlichkeitsbeteiligung für die Änderung des Flächennutzungsplans ( FNP) möglicherweise wiederholt werden. Das geht aus einer E-Mail eines Mitarbeiters der Bauverwaltung an den Stadtverordneten Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) hervor. Menzel hatte zuvor auf ein fehlendes Papier in den Unterlagen hingewiesen: das Landschaftsplan-Änderungsblatt. Der Mitarbeiter räumte den Mangel ein. In einem Schreiben an Menzel vom Dienstag heißt es: Inhaltlich sei das Änderungsblatt zwar im Entwurf der FNP-Änderung berücksichtigt, es liege jedoch nicht öffentlich mit aus. Als Konsequenz werde die Öffentlichkeitsbeteiligung wegen des Fehlers wiederholt – voraussichtlich Anfang 2021.

Intern gibt es offenbar Irritationen

Aber: Intern gibt es in der Bauverwaltung offenbar Irritationen über diese Auskunft. Auf MAZ-Anfrage erklärte Sprecher Markus Klier gestern: „Bei der Auslegung der FNP-Änderung 14/17B wird von uns eine rechtliche Prüfung durchgeführt, ob ein Änderungsblatt zum Landschaftsplan tatsächlich zu den pflichtigen Auslegungsunterlagen gehört. Sollte dies so sein, werden wir notwendige Schritte prüfen.“ Für das Projekt Krampnitz ergebe sich daraus „aus heutiger Sicht keine Verzögerung“, so Klier.

Eigentlich endet die Beteiligung am 20. November. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der FNP-Änderung „Krampnitz“ (14/17 B) erfolgt seit dem 19. Oktober. Während dieser Zeit können alle Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen zum Entwurf einreichen und sich damit an der Bauleitplanung beteiligen. Es geht um ein Plangebiet, das etwa 87 Hektar umfasst. Die ursprünglich vorgesehene Bebauung soll verdichtet werden – Hintergrund ist die avisierte Anhebung der Einwohnerzahl von 3800 auf etwa 10 000 Einwohner.

Krampnitz ist ein ehemaliger Kasernenstandort mit zahlreichen historischen Bauten. Quelle: Archiv

Wie berichtet, hat etwa der Ortsbeirat Neu Fahrland bereits eine Stellungnahme zur FNP-Änderung abgegeben – und die Pläne abgelehnt unter Verweis auf einen drohenden Verkehrskollaps auf der B2 sowie auf eventuelle Schäden für die Umwelt und die Gesundheit von B2-Anwohnern.

Der Ortsbeirat Groß Glienicke hatte am Dienstagabend die FNP-Änderung auf der Tagesordnung, wurde jedoch kurz vorher aus der Verwaltung über die Wiederholung der Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. Dennoch befasste sich der Ortsbeirat mit dem Thema. Dem Antrag von Andreas Menzel, die FNP-Änderung abzulehnen, wurde mehrheitlich zugestimmt. „Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Sollte es eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung geben, werden wir im Ortsbeirat wieder darüber diskutieren“, so Ortsbeiratsmitglied Menzel zur MAZ.

Perspektivisch sollen 10 000 Menschen in Krampnitz leben – mit dem „Central Park“ als Herzstück des neuen Viertels. Quelle: Archiv

Von Ildiko Röd