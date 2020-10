Potsdam

Die Gehwege auf der Nord- und der Südseite der Kolonnaden an der Glienicker Brücke in der Berliner Straße wurden in den vergangenen drei Monaten umfassend erneuert. Rechtzeitig zum Tag der Deutschen Einheit wurde das Umfeld der historisch bedeutsamen Brücke auf Potsdamer Seite erneuert.

Wo es vorher gebrochene und unebene Betonplatten in Rot und Gelb beiderseits der Kolonnaden gab, findet sich jetzt auf einer Fläche von circa 1100 Quadratmetern neues Bernburger Mosaikpflaster auf den Gehwegen.

Die rissige und mit unebenem Asphalt überzogene Radspur auf der Fahrbahn stadteinwärts hat ebenfalls eine neue Asphaltschicht erhalten. Auch wurde eine Bordanlage in Granit eingebaut und ein neues Ortseingangsschild aufgebaut, da das alte verbogen und unansehnlich war.

Die Bauarbeiten begannen am 22. Juni und konnten am Mittwoch abgeschlossen werden; die Baukosten liegen insgesamt bei circa 300.000 Euro.

Von MAZonline