Potsdam

Die Insel Neu Fahrland rückt wieder in den Fokus der Potsdamer Baupolitik. Auf der Westseite der Insel wartet seit Jahren ein rund drei Hektar großes Areal auf die Bebauung mit Wohn- und Gewerbebauten. Das Grundstück befindet sich in bester Lage am Wasser. Ein langwierig erzielter Kompromiss wurde 2019 überraschend von den Stadtverordneten zu Fall gebracht. Jetzt gibt es einen neuen Eigentümer, der sogar noch massivere Pläne vorgelegt hat.

Wer ist der neue Eigentümer?

Die bislang verantwortliche Robex Deutschland GmbH wurde aufgekauft und umfirmiert. Der Leipziger Projektentwickler Quarterback Immobilien AG, der auch am Horstweg in Babelsberg umfangreich baut und zum Wohnungskonzern Deutsche Wohnen gehört, hat das Projekt auf der Insel übernommen. „Um der Entwicklung des Areals wieder einen Impuls zu geben, haben wir uns entschlossen eine Bauvoranfrage zu stellen“, sagt Quarterback-Geschäftsführer Tarik Wolf.

Was soll dort entstehen?

Ein Entwurf mit fünf großen Baukörper ist jetzt in einer Bauvoranfrage bei der Stadt zur Prüfung eingereicht worden. Vier Geschosse hoch reichen die Bauten. Es geht um Wohnungen und um Gewerbe in den Sockelgeschossen. Im Entwurf ist von einem Bioladen mit rund 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, Bäcker und einer Apotheke die Rede. Dazu kommen ein Ärztehaus, eine Kita und ein Händler für Wassersportbedarf. Solche Gewerbe-Ideen hatte auch schon die Robex formuliert – allerdings in deutlich kleinerem Gebäuden. Ein weiterer Unterschied: Während bislang Eigentumswohnungen vorgesehen waren, will die Quarterback allein Mietwohnungen errichten.

Der neue Entwurf sieht vier U-förmige Gebäude vor, die bis zu vier Geschosse hoch reichen. Das ist an der „IV“ erkennbar. Der Bereich zum Wasser bleibt in der Skizze vorerst unbebaut. Quelle: Quarterback Immobilien

Städtebaulich hat das neue Konzept der Quarterback nichts mehr mit den Robex-Plänen gemein, die 2015 in einem Wettbewerbsverfahren entstanden waren. Aus der Bauverwaltung heißt es inoffiziell, es handle sich bei den massiven Plänen um einen „Hilfeschrei“, damit das Verfahren wieder in Gang komme und die Stadtverordneten sich noch einmal mit dem Kompromiss zur Insel Neu Fahrland befassen.

Warum pausiert das Projekt?

Der Kompromiss zur Bebauung von 2015 stand eigentlich nicht in Frage, es gibt sogar einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 143. Größere Bauten waren an der Straße vorgesehen, kleinere Häuser und eine öffentliche Grünfläche zum Wasser hin. Mit diesem Ergebnis hatte sich auch die Neu Fahrländer Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) zufrieden gestellt, wie im Protokoll des Bauausschusses nachzulesen ist.

Der Siegerentwurf von 2015 sieht an der Bundesstraße eine teils viergeschossige Bebauung an der B2 (r.) vor. Richtung Westen wird es dann deutlich niedriger. Quelle: SMAQ

Anfang 2019 wurde dann der endgültige Entwurf auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses vorgestellt. Darin waren die Kennzahlen für die Masse der Bebauung deutlich gestiegen, weil ein Teil des Grundstücks als öffentliche Grünfläche aus der Berechnung gefallen war. Die Folge: Eine scheinbare Verdopplung der Baumassen, obwohl es keine gravierenden Änderungen am Konzept gegeben hatte. Eine Bürgerinitiative schlug nun Alarm und kritisierte die verhältnismäßig dichte Bebauung entlang der Bundesstraße. Die Kommunalwahl stand kurz bevor, die Fraktionen im Stadtparlament horchten auf und brachten das Projekt auf Antrag von SPD, CDU und Grünen zum Stillstand. Seitdem pausiert das Verfahren für den Bebauungsplan.

Die B2 Richtung Norden führt an der Brache und anschließend am Fährgut mit dem Persius-Bau vorbei. Hier soll auch die Tram nach Krampnitz entlang führen. Quelle: Rainer Schüler

Was ist mit der Tramtrasse?

Das Baufeld der Quarterback reicht bis an die Bundesstraße heran. Damit die Straßenbahn nach Krampnitz über die Insel geführt werden kann, muss die B2 allerdings verschwenkt werden – und zwar auf das Grundstück des Investors. Mit der Vorgängerfirma war im städtebaulichen Vertrag bereits ausgehandelt, dass ein Streifen von etwa 1700 Quadratmeter Fläche „unentgeltlich, kosten- und lastenfrei“ an die Stadt übertragen wird.

Die Stadt konnte diesen Vertrag nur nie unterzeichnen, weil die Stadtverordneten dem Projekt ihre Zustimmung verweigert hatten. Auch die neuen Eigentümer haben ihren Entwurf so geplant, dass genug Platz für Tram und Bundesstraße bleibt. Allerdings haben sie angesichts der wichtigen Tramstrecke auch ein Druckmittel. „Es gibt viele Festlegungen aus der Vergangenheit, aber auch einen Punkt zum Nachdenken: Die Trasse für die Tram sicher sich nicht von selbst“, hatte Stadtplanungschef Andreas Goetzmann kürzlich im Bauausschuss dazu gesagt.

Einen Streifen des Bauareals benötigt die Stadt, um die B2 zu verschwenken und Platz für die Tram zu schaffen. Die Brache rechts ist das strittige Areal. Quelle: Rainer Schüler

Wie geht es dort jetzt weiter?

Die Stadt hat nach der Bauvoranfrage der Quarterback ein neues Werkstattverfahren mit den Stadtverordneten und dem Investor vorgeschlagen. Im April gibt es einen Vor-Ort-Termin. Bis Juni sollen Stadt, Investor und Politik gemeinsam die Ziele für den Bebauungsplan festlegen. Nach der Sommerpause sollen die Stadtverordneten dann eine Leitentscheidung treffen, wie es auf der Insel Neu Fahrland weiter gehen soll. Womöglich kehrt man angesichts der neuen Entwürfe zum Kompromiss von 2015 zurück.

Von Peter Degener