Innenstadt

Die Potsdamer Mitte verändert seit Jahren stetig ihr Gesicht – doch in den nächsten Monaten wird die Verwandlung besonders deutlich sichtbar. Der jahrzehntelange Umbau zwischen der Alten Fahrt und dem Platz der Einheit hat immer wieder vorübergehende Sichtachsen geschaffen.

So entstand durch den Abriss der Fachhochschule ein Panorama mit Blick auf Nikolaikirche, Altes Rathaus, Obelisk, Barberini und Stadtschloss mit Fortunaportal, das es selbst im Barock nie gegeben hat. „Diesen Blick werden wir in einem halben Jahr nicht mehr haben“, sagt Bert Nicke, Chef des Sanierungsträgers Potsdam. Die ersten Mauern der neuen Gebäude im Block III zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Nikolaikirche ragen bereits über die Spundwände der tiefen Baugrube.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD, l.) und die zwei Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam Sigrun Rabbe und Bert Nicke auf dem Dach des Bildungsforums. Quelle: Julius Frick

Ungeduldiges Potsdam

Bei einem Ortstermin zeigte Nicke am Donnerstag gemeinsam mit Sigrun Rabbe, ebenfalls Geschäftsführerin des Sanierungsträgers, Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Fortschritte in der Mitte. Vom Dach des Bildungsforums ist deutlich sichtbar, wie weit die Veränderungen gehen – und wie unterschiedlich der Ansatz etwa im Vergleich zum Dresdener Neumarkt ist.

Hier wie da gelang zwar mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche und dem Stadtschloss eine Initialzündung des zentralen Gebäudes. Aber in Potsdam dominieren viele kleine Bauherren. „In Dresden ist zwar alles fertig, aber dafür haben wir da eine andere Eigentümerstruktur. Da gehört ein ganzer Block einem Investor“, sagt Schubert.

Oberbürgermeister Mike Schubert beim Blick auf die Baustelle von Block III in Potsdams Mitte. Quelle: Julius Frick

In der Baugrube vor ihm drehen sich dagegen koordiniert die Kräne von sechs Bauherren. „Potsdam gehört zu den ungeduldigsten Städten, aber das sind langfristige Prozesse und es ist gut, dass wir dadurch auch immer wieder reflektieren können“, so Schuberts Bewertung. Tatsächlich hat sich hinter den Fassaden einiges verändert – so wurden die Gebäude rund um das Barberini an der Alten Fahrt noch zum Höchstpreis versteigert, während im Block III und IV am Standort der einstigen FH auch soziale Aspekte eine Rolle spielten. So werden 60 Prozent der Fläche von Wohnungsbaugenossenschaften bebaut.

Steubenplatz ohne Steuben?

Mag mancher Beschluss der Stadtverordneten auch schon viele Jahre alt sein – nicht alles ist in Stein gemeißelt, wie beim Rundgang mit dem Oberbürgermeister deutlich wurde. Beim Steubenplatz – jenem kleinen Dreieck zwischen Stadtschloss, Ringerkolonnade und dem Block III – wird noch einmal über die Gestaltung nachgedacht.

Die Gestaltung des Steubenplatzes wird überarbeitet. Ob das Bronzedenkmals des Generals Steuben zurückkehrt, ist offen. Quelle: Julius Frick

„Wir sind dabei das Konzept zu überdenken“, erklärte Sigrun Rabbe. Zwar gibt es einen Gestaltungsentwurf des Büros Krafft-Wehberg aus Berlin – doch dieses Konzept stamme aus dem Jahr 2005 und „heute denken wir über befestigte Flächen anders nach“, so Rabbe: „Es macht Sinn, das grüner zu gestalten und wir wollen das gemeinsam mit dem Büro tun, das dafür einige Ideen hat.“

Sogar die Rückkehr des Steuben-Denkmals steht zur Diskussion. Die Bronzefigur des preußisch-amerikanischen Generals Friedrich Wilhelm von Steuben harrt seit Jahren hinter dem Filmmuseum auf die Rückkehr an seinen angestammten Platz. Nun sagt Rabbe über den finalen Standort:„Wir sind da offen“. Und Oberbürgermeister Schubert sagt zu Steubens Rückkehr noch deutlicher: „Wenn es schöne andere Lösungen gibt, geht das auch.“

Das Steuben-Denkmal steht derzeit hinter dem Filmmuseum in der Schlossstraße. Quelle: Julius Frick

Musikerhaus wird enthüllt

Große Fortschritte gab es dagegen beim Block II hinter dem Filmmuseum. Die Bürgerstadt AG bebaut dort zwei der drei Parzellen . 6,5 Millionen Euro hat das Musikerhaus an der Ecke zur Schwertfegerstraße gekostet, elf Millionen wurden ins Haus Einsiedel an der Ecke zur Schlossstraße investiert, wie Bürgerstadt-Vorstand Axel Rauenbusch verrät. Beim Musikerhaus mit seiner abgerundeten Ecke sollen noch in diesem Monat die Gerüste fallen, sodass eine wiedergewonnene Barockfassade sichtbar wird. „Es wird leuchten! Die Denkmalpflege hat schöne Farben ausgesucht“, sagt Bernd Hartmann, der eine der neun Wohnungen erworben hat.

Die Rückseiten von Musikerhaus und Haus Einsiedel in dier Schlossstraße. Die Lücke wird demnächst mit dem Neubau einer Synagoge geschlossen. ert Quelle: Julius Frick

Was ihn noch antreibt ist der Erhalt eines haushohen Berg-Ahorns im Innenhof, der etwa 40 Jahre alt ist. „Wir finden es sehr schade, dass der verschwinden soll“, sagt Hartmann. Der Baum steht auf dem Grundstück des Landes für die Synagoge, die ab Herbst auf der letzten verbliebenen Lücke des Blocks errichtet werden soll. Der Baum grenzt an den Neubau an und sei laut einer Gutachterin „nicht erhaltenswert“.

Auch das Haus Einsiedel zwischen Musikerhaus und künftiger Synagoge ist schon weit. Im September wird das Richtfest gefeiert, kündigt Axel Rauenbusch an. Kommendes Jahr zieht dann die Sparkasse ein, die das Haus erworben hat – und laut Rauenbusch auch die 15 Wohnungen über der neuen Filiale vermietet.

Von Peter Degener