Innenstadt

Manch Potsdamer hat sich die Frage in den letzter Zeit bereits gestellt: Was ist da am Potsdamer Landtagsgebäude los? Ein umfangreiches Gerüst steht seit langem da. Doch das Stadtschloss ist nicht etwa ein Sanierungsfall – die Rüstung dient der Aufstellung weiterer Sandsteinfiguren auf dem Dach.

Am Mittwoch sollen die ersten von insgesamt zehn Figuren auf das Stadtschloss gehoben werden, wie der Landtag der MAZ auf Anfrage bestätigt hat. Insgesamt werden zehn neue Figuren in den kommenden Wochen das Gebäude schmücken. Eine Großspende der Hasso-Plattner-Stiftung an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) und das Engagement des Fördervereins für das Stadtschloss haben das möglich gemacht.

Auch die „schönste Frau Potsdams “ kehrt zurück

Die Dresdener Bildhauer Stefan Zimmermann & Marie-Josefin Flechsig mit den Figuren Minerva und Erato vom Stadtschloss Potsdam. August 2020 Quelle: privat

Über der Fahnentreppe des Landtags, die an der Haltestelle Alter Markt liegt, sollen zunächst die Abbilder des Halbgottes Perseus und seiner Frau Andromeda aus der griechischen Mythologie nebeneinander aufgestellt werden. In den folgenden Tagen kommen die Skulpturen der Musen Urania (Astronomie) und Terpsichore (Chorlyrik und Tanz), sowie von Erato (Liebesdichtung) und Polyhymnia (Gesang mit der Leier) hinzu. Wann genau die Aktionen stattfinden hängt vom Wetter ab, erklärt der Landtag.

Hintergrund zur Restaurierung Seit 2016 wurden auf dem Landtagsgebäude fünf Attikaskulpturen von ehemals 76 Figuren aufgestellt, die früher das Stadtschloss geschmückt hatten. Hinzu kommen eine Adlergruppe und drei Trophäen auf dem Fortunaportal. Die Restaurierung erhaltener historischer und die Nachbildung oder Ergänzung verlorener bzw. unvollständiger Skulpturen wird ausschließlich durch private Spenden in Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und dem Stadtschlossverein ermöglicht. Auch die Vasen, Trophäen und Adlergruppen auf und neben dem Fortunaportal sollen Stück für Stück zurückkehren. Dazu steht auch im Hof des Landtages eine Spendenbox des Schlossvereins.

Im nächsten Schritt sollen vier weitere Skulpturen auf dem östlichen Kopfbau des Landtagsgebäudes mit Blick auf den Alten Markt ihren angestammten Platz einnehmen: Penelope und ihr Mann Odysseus, die Nymphe Eurydike (restauriertes Original) und die römische Göttin Minerva, Beschützerin des Handwerks und Gewerbes sowie Hüterin der Weisheit.

Die Minerva-Statue, ursprünglich vom Bildhauer Johann Gottlieb Heymüller geschaffen, galt vor der Zerstörung des Stadtschlosses als „schönste Frau Potsdams“. Wie berichtet, wurde mit Hilfe einer Spende des Vereins Potsdamer Stadtschloss e.V. von dem erhaltenen Original kopiert.

Von MAZonline