Werder

Findet die innovative Denkfabrik vom „Bauhaus der Erde“ möglicherweise ihren Platz in Werder? Wenn es nach Claus Becker ginge, könnte der amerikanische Architekt Alan Organschi, der das Vorhaben umsetzen soll, direkt anreisen. Der 72-jährige Immobilienunternehmer bietet der Potsdamer Initiative „Bauhaus der Erde“ sein 5000 Quadratmeter großes Grundstück am Bahnhof an. Das hatte er eigentlich für Studentenwohnungen vorgesehen, die in Holzbauweise entstehen sollen. Für den „Think Tank“ würde er die aber auch woanders bauen, wie er sagt.

„Ich war nach dem MAZ-Artikel über das Bauhaus der Erde wie vom Donner gerührt. Wir bauen seit Jahren so“, sagt Claus Becker. Die MAZ berichtete im September über den geplanten Think Tank – dahinter steht der Gedanke des nachhaltigen Bauens, das auf Beton und Stahl, bei deren Herstellung viel CO2 ausgestoßen wird, verzichtet. Das „Bauhaus der Erde“ will in Anlehnung an die Bauhaus-Bewegung des 20. Jahrhunderts eine Quelle der Inspiration ein, in der geforscht und entwickelt wird. Das Ziel: Die Wende zum Klimaschutz beim Bauen schaffen.

Klage gegen Landkreis-Ablehnung läuft

Claus Becker ist davon begeistert und verweist auf sein eigenes Wohnhaus am Zernsee, das rein aus Holz und Glas besteht und ohne weiteres Dämmmaterial auskommt. Das Studentenwohnheim aus Holz soll einmal 160 Wohneinheiten bieten. Noch hat Claus Becker zwar keine Genehmigung für das Wohnheim auf dem großen Dreiecksgrundstück gegenüber der Villa Schönheit, aber Planungsvorsprung. Der Widerspruch gegen die Ablehnung des kreislichen Bauamtes sei in eine Klage gemündet, die aktuell noch läuft. Der Absage zufolge spricht das Vorhaben gegen mehrere baurechtliche Vorschriften, unter anderem soll es nicht dem geltenden Flächennutzungsplan entsprechen. „Ich gehe aber davon aus, dass wir die Genehmigung bekommen. Dann hätte ich ein baureifes Grundstück“, zeigt sich Claus Becker optimistisch.

So sehen die Pläne für das Studentenwohnheim aus. Quelle: Luise Fröhlich

Die Initiatoren vom „Bauhaus der Erde“ mit dem Gründer, Geschäftsführer und Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber sowie dem Co-Geschäftsführer Philipp Misselwitz betonten, einen Standort in Potsdam finden zu wollen. Claus Becker verweist darauf, dass Golm nicht weit vom Werderaner Bahnhof ist. „Ein Katzensprung“, wie er es nennt. Im Sommer 2022 wird die neue Fußgänger- und Radwegbrücke über den Zernsee fertig, die Golm und Werder miteinander verbindet, ganz abgesehen von der guten Bahnverbindung nach Potsdam und Berlin.

Becker würde den Architekten anstellen

Perspektivisch soll die Denkfabrik Platz für rund 400 Mitarbeiter bieten. „Wenn wir so etwas anstoßen könnten, hätte ich meine Freude daran“, sagt Claus Becker. Und sein Angebot geht sogar noch weiter: Das Grundstück würde er nicht verkaufen, sondern behalten wollen und könnte sich vorstellen, den Architekten unter Vertrag zu nehmen. Unterkommen könnte der dann in der möblierten Einliegerwohnung des Unternehmers. Auch die Villa Schönheit könne mit ihrem künftigen Zweck als Begegnungsort in die Bauhaus-Planungen integriert werden.

Von den Initiatoren des „Bauhauses der Erde“ war auf MAZ-Anfrage keine Stellungnahme zu dem Flächen-Angebot aus Werder zu bekommen. Das brandenburgische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur unter Führung von Manja Schüle (SPD), die bei der Standortsuche unterstützt, wollte der Einschätzung von Hans Joachim Schellnhuber und seinen Mitstreitern auf Nachfrage nicht vorgreifen. Claus Becker sieht einer Rückmeldung entspannt entgegen: „Ich habe Geduld.“ Das Land Brandenburg fördert die „Bauhaus der Erde“ GmbH ab 2022 jährlich mit 500.000 Euro, von der internationalen Laudes Foundation hat die Initiative schon 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen.

B-Plan für Bahnhofsumfeld wird aufgestellt

Das zur Rede stehende Grundstück in Werder liegt innerhalb des Bahnhofsumfeldes, für das nach Beschluss der Stadtverordneten ein B-Plan aufgestellt werden soll. Bei der Erarbeitung des städtebaulichen Rahmenplans wurden auch die Bürger befragt, die unter anderem auch über die Struktur und das Aussehen des geplanten Studentenwohnheims gesprochen haben. Zusammengefasst lauten die Ziele für das nördliche Bahnhofsumfeld: Brachflächen und andere umzunutzende Areale sollen sich zu Plätzen für Wohnen, verträglichem Gewerbe, Freizeiteinrichtungen, Park+Ride-Flächen sowie zu Grün- und Freiflächen entwickeln. Im Herbst wird die Agentur BahnStadt die Rahmenplanung im Detail vorstellen.

Von Luise Fröhlich