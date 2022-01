Babelsberg

Massive Kritik an den Plänen für einen Turmbau nach Entwürfen des Architekten Daniel Libeskind in der Medienstadt Babelsberg verbunden mit der Forderung nach einem „Neustart“ des laufenden Verfahrens äußert der Vorstand des Fördervereins Baukultur Brandenburg.

In einem der MAZ vorliegenden Memorandum „zur städtebaulich-architektonischen Qualifizierung des vorliegenden Konzepts“ erklären die sechs Unterzeichner: „Dekonstruktivismus in dieser Dimension, wie er von Libeskind seit Jahren geprägt wurde, mag in den Metropolen passen, ist hier aber verfehlt, um eine zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit zu liefern.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In Anbetracht gewaltiger Baumassen“

Der „plakativ erklärte, aber im Entwurf kaum zu erkennende Bezug zum Film“, sei „in Anbetracht gewaltiger Baumassen leider völlig misslungen, um eine angemessene Einbettung in den städtebaulichen Raum zu bewirken und Referenz für die filmgeschichtliche Bedeutung dieses Ortes zu sein“. Hier passten „Formensprache, Inhalt und Umgebung nicht zusammen“.

Weiter heißt es: „Man kann es kaum glauben, dass die im Studio Libeskind erzeugten Bilder, die vielen Bürgern und Experten so gar nicht stimmig erscheinen, führende Kräfte der Stadtpolitik geradezu betörend finden.“

Für Wettbewerb mit konkurrierenden Entwürfen

Weil dieser Entwurf „genau nicht an die baukulturell und filmgeschichtlich bedeutsame Tradition der Stadt“ anknüpfe, sondern „jedes stadtverträgliche Maß sprengend, seine Umgebung völlig ignoriert“, werde „der richtige Weg zu einer dem Standort angemessenen Lösung in einem Wettbewerb mit konkurrierenden Entwürfen verschiedener Stadtplaner und Architekten nach den bereits angestrebten Werkstattdialogen zu finden sein“.

So könne sich „gleichzeitig ein hoher Gestaltungsanspruch und wertvoller Beitrag zur Förderung der Baukultur entfalten“.

Schließlich verweisen die Autoren auch auf den Klima-Aspekt Aspekt des Projekts: „Gänzlich unbeachtet scheint es, aber angesichts der Klimakrise dringend geboten: Das Bauen neu zu denken.“

Verweis auf Schellnhubers Green Deal

Das gelte „ganz besonders in einer Stadt, wo das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) seinen Sitz hat. Hier ist mit der von Professor Schellnhuber 2019 initiierten Caputher-Erklärung zum Bauhaus der Erde ein Ausgangspunkt der seit 2020 von der EU-Kommission mit dem Green Deal gestarteten Initiative zum New European Bauhaus“.

Mit klimatisch angepasstem Design und einer positiven Ökobilanz, sei – „bei Berücksichtigung regionaler und lokaler Gegebenheiten – ein Neustart die bessere, nachhaltig in vielerlei Hinsicht wirkende Alternative“, so die Unterzeichner, darunter Bernhard Wendel, erstes Ehrenmitglied der Brandenburgischen Architektenkammer, und Reinhold Dellmann, früherer Minister für Infrastruktur und Raumordnung in Brandenburg.

Stadtverordnete tagen Mittwoch

Die Potsdamer Stadtverordneten sollen am Mittwoch die Durchführung eines Werkstattverfahrens zur „städtebaulichen Qualifizierung“ des architektonischen Entwurfs von Daniel Libeskind beschließen, der im Herbst des vergangenen Jahres erstmals öffentlich wurde.

Geplant ist, wie berichtet, ein mehr als 60 Meter hohes Baumassiv, mit dem bei einer Investition von rund 300 Millionen Euro Raum für bis zu 5000 Arbeitsplätze geschaffen werden soll. Star-Architekt Libeskind ließ sich bei seinem Entwurf dafür von einer Filmrolle inspirieren.

Fürsprache vom CDU-Stadtbezirksverband

Fürsprache kurz vor der Abstimmung kommt vom CDU-Stadtbezirksverband Babelsberg/Zentrum-Ost: „In Sachen ,Media City’-Projekt darf Babelsberg mutig und innovativ sein“, schreibt die Vorsitzende Tanja Mutschitschk: „Die CDU Babelsberg begrüßt die Planungen zur Realisierung eines des Babelsberger Medienstandorts angemessenen Medienparks bestehend aus Büroflächen, Filmgewerberäumen und Flächen zur öffentlichen Nutzung.“

Gleichzeitig gelte es, „die dafür notwendigen Bedingungen zu prüfen und auch das Bauvorhaben selbst mit Interessierten, dem Investor und der Stadt zu erörtern“: „Der Standort nahe dem MedienCampus und dem Gewerbe im Park direkt am Filmpark bietet den besten Platz für die Vision einer ‚Media City‘ in Babelsberg“, so Mutschischk: „Sehen wir es als Chance zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Babelsberg.“

Eine am 15. Januar von der Bürgerinitiative Medienstadt Babelsberg gestartete Online-Petition „Stoppt den Turmbau in der Medienstadt – für eine maßvolle Bebauung von Potsdam-Babelsberg“ wurde bis Montagnachmittag von 1135 Unterzeichnenden unterstützt – 876 davon kommen aus Potsdam.

Von Volker Oelschläger