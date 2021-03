Potsdam

Der Baugrund in Potsdam wird teurer. Im gesamten Stadtgebiet steigen die Preise, wie aus den Bodenrichtwerten für das Jahr 2020 hervorgeht, die jetzt vom Gutachterausschuss der Stadt veröffentlicht worden sind. Die Spitzenwerte sind keine Überraschung und liegen bis auf zwei Ausnahmen alle im Stadtzentrum.

Das teuerste Pflaster ist mit nunmehr 1800 Euro pro Quadratmeter (vorher 1700 Euro) weiterhin die Brandenburger Straße. Es folgen die Berliner Vorstadt (1300 Euro), das Sanierungsgebiet Potsdamer Mitte (1200 Euro), die Zweite barocke Stadterweiterung (1100) und das Holländische Viertel (100 Euro). Die Speicherstadt Nord liegt mit 1000 Euro ebenfalls noch in Gruppe der teuersten Grundstückslagen. Weitere Toplagen mit 800 und 900 Euro Bodenrichtwert verteilen sich auf die Vorstädte, Potsdam West, das Bornstedter Feld und Babelsberg.

Stagnation in Gewerbegebieten

Gesunken ist der Bodenrichtwert nirgendwo in der Stadt. In zehn von 102 Zonen ist der Wert gleich geblieben, wobei es sich in sechs Fällen um reine Gewerbegebiete handelt. Hier war 2020 angesichts der Corona-Pandemie und einer anhaltenden Unsicherheit zur Zukunft von Gewerberaum-Bedarf allerdings ein Ausnahmejahr.

Im Grundstücksmarktbericht, der voraussichtlich im Mai erscheinen wird, wird sich dann ablesen lassen, ob es auch einen Einbruch beim Umfang von Immobiliengeschäften im vergangenen Jahr gegeben hat. Die teuersten Gewerbegebiete der Stadt sind die Babelsberger Straße (900 Euro) und die Medienstadt Babelsberg (600 Euro). Dahinter folgt mit 350 Euro der Technology-Campus am Jungfernsee.

Große Ortsteile werden teurer

Wenn man sich die Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr anschaut fällt auf, wie dynamisch die Preisentwicklung in den vier bevölkerungsreichsten Ortsteilen Eiche, Golm, Fahrland und Groß Glienicke ist. Die historischen Ortskerne von Eiche und Golm haben innerhalb eines Jahres einen Sprung von 300 auf 500 Euro pro Quadratmeter gemacht. In Fahrland stiegen die Preise in den neuen Wohngebieten Eisbergstücke und Am Königsweg, sowie im alten Ortskern von 180 auf 250 Euro. Auch die alte Ortslage Krampnitz, die zu Fahrland gehört und neben dem Entwicklungsgebiet für den neuen Stadtteil liegt, wird teuer. Auch in jetzt schon hochpreisigen Lagen ist allerdings noch Luft nach oben. Klein Glienicke beispielsweise wird nun mit einem Richtwert von 800 Euro geführt – ein Sprung von 150 Euro.

Was sind Bodenrichtwerte? Bodenrichtwerte bilden keine echten Grundstückspreise ab, sondern sind Durchschnittswerte für Grundstücksverkäufe in einem festgelegten Gebiet. Sie kommen zustande, weil jeder Kauf und jeder Tausch eines Grundstücks, sowie jede Eintragung eines Erbbaurechts vom Notar an den sogenannten Gutachterausschuss gemeldet wird. Innerhalb einer Zone kommt es je nach konkreter Lage – etwa bei Wassergrundstücken – zu deutlichen Abweichungen vom Richtwert. Dieser ist daher ein Hinweis auf die generelle Preisentwicklung in einer bestimmten Lage, sagt aber nichts über den tatsächlichen Verkehrswert einer konkreten Immobilie aus.

Damit setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre fort. Vor allem seit 2015 haben die Bodenrichtwerte sich teilweise verdrei- und vervierfacht, etwa in den Wohngebieten Am Stern, in Waldstadt I und II. Dort finden derzeit auch zahlreiche Projekte zur Nachverdichtung statt. Zugleich drängen Investoren dort in die Höhe. Am Sterncenter sind vier neue Wohntürme geplant, in Waldstadt II einer. Das macht mögliches Bauland dort noch wertvoller.

Drei Erholungszonen definiert

Insgesamt sieben neue Bodenrichtwertzonen sind hinzugekommen. So werden zwei Gewerbeareale in Fahrland, der Groß Glienicker „Bullenwinkel“ und der Westteil der Halbinsel von Hermannswerder eigens ausgewiesen. Auch drei Erholungszonen sind nun erstmals definiert: In Sacrow die Anglerwiese an der Südspitze des Sacrower Sees, sowie ein langes Uferstück in Golm am Zernsee und etwas nördlich davon eine kleinere Zone an der Wublitzbrücke in Grube.

Hintergrund sind hier die Anforderungen an die Neubemessung der Grundsteuer. Das deutschlandweite Mammutprojekt der Umstellung dieser Steuerart macht es nötig, dass nun auch bislang nicht betrachtete Flächen einen Wert erhalten, um die Besteuerung nach den neuen Maßstäben zu ermöglichen. Ausgenommen davon sind Flächen für Land- oder Forstwirtschaft, sowie bestimmte öffentliche Flächen, beispielsweise Friedhöfe.

Alle brandenburgischen Bodenrichtwerte ab dem Jahr 2010 können auf der interaktiven Karte des Portals www.boris-brandenburg.de eingesehen werden. Sie werden ab einer bestimmten Zoom-Stufe automatisch eingeblendet.

Von Peter Degener