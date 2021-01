Babelsberg

An der Ecke Großbeeren- und Steinstraße versucht die Feuerwehr derzeit, den Sturz eines Baumes auf die Straße zu verhindern. Per Twitter teilte die Wehr mit, eine Krone sei umgeknickt und lehne in der Krone eines anderen Baumes; sie drohe auf die Fahrbahn zu stürzen.

Die Straße ist deshalb komplett gesperrt; von hier aus kommt man nicht mehr nach Stahnsdorf/ Teltow oder zur Autobahn.

Im Einsatz sind drei Fahrzeuge der Berufswehr, darunter eine Drehleiter und ein Kran. Der Baum muss von oben nach unten abgesägt werden.

