Am letzten Tag vor dem harten Lockdown herrscht in dem Babelsberger Baumarkt „ Toom“ eine Stimmung der Entschlossenheit und Vorbereitung. Auch wenn sie das Geschäft an der Großbeerenstraße bis zum 10. Januar nicht mehr besuchen dürfen, wirken die Potsdamerinnen und Potsdamer unbeirrt: Gezielt steuern sie im Laden auf die Ware zu, packen Lichterketten, Säcke voller Holz oder kleine Weihnachtsbäume in ihre Einkaufswägen. Sie bewegen sich geschickt zwischen den hohen Regalwänden, die mit Hammern, Bohrmaschinen, Nägeln, Regalbrettern, Toilettenschüsseln oder diversen Tapeten bestückt sind. Sie begutachten Preisschilder und Rabattaktionen, stets auf der Suche nach dem besten Schnäppchen. Ganz nach dem Motto: Wann, wenn nicht jetzt?

Letzte Weihnachtsgeschenke werden besorgt

Alles scheint wie immer zu sein, wären da nicht die neuen Maßnahmen, die in weniger als 24 Stunden die Stadt und ganz Deutschland herunterfahren lassen. Doch die meisten Leute im Toom-Markt wirken entspannt, wie zum Beispiel die Einkäuferin Christine Winzer. Sie ist extra aus Michendorf ( Potsdam-Mittelmark) angefahren, um in dem Babelsberger Baumarkt einkaufen zu gehen. Neun Tage vor Weihnachten kauft sie am Dienstag noch einige Präsente, wie die Weihnachtssterne in ihrem Einkaufswagen beweisen. Sie erzählt der MAZ, dass die Pflanzen mit den rot-glitzernden Blättern „kleine Geschenkchen für Bekannte“ seien. Das weihnachtliche Fair kommt aber nicht ohne etwas Realität aus: So hat sie außerdem einen Toilettendeckel gekauft, der neben den farbenfrohen Pflanzen im Einkaufswagen steht. Christine Winzer lacht und erzählt: „Die Klodeckel müssen mal aussortiert und ausgewechselt werden.“ Winzer geht eigentlich selten in den Baumarkt, erklärt sie. Meistens würde das ihr Mann machen: „Wir haben ein Haus und da fällt auch mal was an.“ Sie sieht den Lockdown und die Schließung des Baumarkts gelassen: „Dann ist es so.“

„Der Baumarkt ist mittlerweile meine zweite Heimat“

Für viele Menschen, die gern zu Hause werkeln, ist ein Geschäft wie Toom ein Paradies. Auch Anita Muke ist so eine Baumarkt-Enthusiastin. „Der Baumarkt ist mittlerweile meine zweite Heimat“, berichtet sie der MAZ, „wir bauen gerade ein Haus um, dann bleiben Besuche im Baumarkt nicht aus.“ Als sie am Dienstag aus dem Laden kommt, hält sie ein kleines Vorhängeschloss in der rechten Hand. Mit der anderen Hand manövriert sie ihren Einkaufswagen, aus dem zwei große schwarz-gelbe Kasten ragen, die kaum zu übersehen sind. „Ich habe Werkzeugkisten eingekauft, damit meine Männer alles verstauen können. Das war ein Spontankauf, weil die Kisten reduziert waren.“ Die Michendorferin lacht und erklärt: „Da möchte man eigentlich nur das Eine holen, kommt aber mit etwas ganz Anderem aus dem Laden wieder raus“. Wie bereitet sich „eine Baumarktgängerin“ – so nennt Muke sich selbst – auf einen Lockdown vor? „Ich habe gut vorgesorgt.“ Für Muke hat der Lockdown auch positive Seiten: So findet sie es schön, „dass Ruhe einkehrt“.

Boom während des ersten Lockdowns

Während des ersten Lockdowns im März und April erlebten Baumärkte einen richtigen Boom: Die Deutschen wollten ihre Gärten für den Frühling und Sommer herrichten. Sie kauften neue Möbel, verwandelten Balkone in bunte Pflanzenwelten und urlaubten im Sommer auf ihren Terrassen statt ins Ausland zu reisen. In dem zweiten harten Lockdown ist das nicht nur wegen des Wetters keine Option mehr – ab Mittwoch können nur Kundinnen und Kunden mit entsprechendem Gewerbeschein in einem Baumarkt einkaufen gehen, also vor allem Handwerker.

Deswegen bereiten sich einige Leute auf die nächsten Wochen vor: So hat zum Beispiel Mirko Finger ein Projekt vor sich. Er wohnt in Caputh und kam jetzt noch mal her, um „ein paar Sachen für den Umbau des Kamins“ zu kaufen. Mirko Finger steht mit vollgepackten Händen vor dem Baumarkt, als er im MAZ-Gespräch sagt, dass er ohne Panik in die Ferien geht. Deswegen mache er schon jetzt „Weihnachtsvorbereitungen“. Er geht gern in Baumärkte: „Ich mag es, im Baumarkt zu schmökern – das macht Spaß.“ Falls er in den nächsten Wochen doch mal etwas von Toom benötigen sollte, hat er schon einen Plan: „Entspannt bleiben und Vertrauen haben, dass es gute Nachbarn gibt, die helfen können.“ Auch was die Zukunft angeht, ist er guter Dinge: „Ich glaube das alles gut wird – Panikkäufe brauchen wir nicht, egal wie lange der Lockdown dauert.“

„Ich gehe davon aus, dass alles heil bleibt.“

Auch René Hoff denkt voraus und sorgt vor. So kauft er am Dienstagmittag gleich mehrere Säcke Holz ein. Wie er der MAZ erzählt, plane er ein „Winterfeuer“. Hoff möchte mit seinen Kindern in der Weihnachtszeit „das erste Mal ein Schwedenfeuer ausprobieren“. Er erklärt, dass er selten im Baumarkt ist. Fast nur „in der Weihnachtszeit, um einen Weihnachtsbaum und Holz zu kaufen“. Was macht er, wenn er zu Hause kurzfristig etwas reparieren musst, aber in den nächsten Tagen nicht in den Baumarkt kann? Er lacht und bleibt positiv: „Das darf nicht passieren, darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Ich gehe davon aus, dass alles heil bleibt.“

