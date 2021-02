Innenstadt

Die Behlertstraße wird von ihren großen Bäumen befreit. Insgesamt neun ausgewachsene Bäume sollen in der kommenden Woche gefällt werden, wie die Stadt am Freitag mitteilte. „Zur Vorbereitung des geplanten Umbaus sind leider alle neun bestehenden Bäume innerhalb der vegetationsarmen Zeit zu fällen“, heißt es in der Mitteilung.

Dafür wird die Straße temporär auf einen Fahrstreifen eingeengt. Die Arbeiten erfolgen in der verkehrsärmeren Zeit zwischen 8 und 15 Uhr.

Das Rathaus kündigte an, dass im Zuge des Umbaus der Straße auf der Ostseite 18 Baumpflanzungen als Ersatzpflanzungen vorgesehen seien.

Der Beginn des umfassenden Umbaus der Behlertstraße ist für Mitte dieses Jahres geplant. Die Gestaltung lehnt sich an die bestehende als Einbahnstraße vom Ende der Humboldtbrücke bis zur Gotischen Bibliothek an. Es sind weiterhin zwei Fahrstreifen geplant. Der Radverkehr wird zukünftig auf der Fahrbahn in einem Schutzstreifen, der dann 1,50 Meter breit sein wird, geführt. Zur Verbesserung der Abbiegesituation in die Kurfürstenstraße Richtung Innenstadt wird ein zusätzlicher Abbiegestreifen für den Radverkehr mit einer Breite von 2 Metern angelegt. Auch die Gehwege werden erneuert.

Die Bauarbeiten müssen wegen der beengten Platzverhältnisse unter Vollsperrung erfolgen und dauern 18 Monate bis Ende 2022.

Von Peter Degener