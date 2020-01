Hier staut es sich in der kommenden Woche

Potsdam

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken über Friedrich-Engels-Straße und Berliner Bahn ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Staugefahr in stadteinwärtiger Richtung.

Für Arbeiten an Brückenpfeilern ist die Friedrich-Engels-Straße Höhe L40 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt.

Für Baugrunduntersuchungen wird eine Fahrspur der Breiten Straße in Höhe Marktcenter in Richtung Landtag am Montag zwischen 9 und 15 Uhr temporär gesperrt.

Für die Herstellung von Hausanschlüssen ist dieMichendorfer Chaussee Höhe Wetterdienst halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird im Wechsel mit einer mobilen Ampel geregelt. Staugefahr!

Für Straßenbauarbeiten wird eine Fahrspur des ForstwegesHöhe Zufahrt Bundespolizei gegenüber Hermann-Muthesius-Straße gesperrt.

Umbau Leipziger Dreieck: Für umfangreiche Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten stehen in der Friedrich-Engels-Straße Höhe Zufahrt Leipziger Dreieck nur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Abbiegespuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt.

Aufgrund eines Hotelneubaus ist die Französische Straßezwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straßezwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße voll gesperrt. Über eine Behelfsfahrbahn wird die Fahrtrichtung Kreisverkehr aufrechterhalten. Die Umleitung der Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die GroßbeerenstraßeHöhe Filmpark halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt.

Von LR Potsdam