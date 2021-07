Berliner Vorstadt

Staus, Umwege, Parkplatznot, Baulärm, Dreck, Sperrungen – die Anwohner der Behlertstraße leben für mindestens zehn Monate im Zentrum von Potsdams folgenreichster Baustelle. Am Donnerstag geht es los, Anfang Mai 2021 sollen wenigstens die Anlieger das Schlimmste überstanden haben und sie werden wieder problemlos zu ihren Häusern kommen. Doch die Staus auf den Umleitungsstrecken wird es eineinhalb Jahre lang geben – von der Berliner Straße über die Innenstadt bis in den Norden. Wo sie die meisten Probleme erwarten, konnten die Verkehrsplaner am Montag noch nicht abschätzen.

Warum ist die Sanierung der Straße nötig?

Die Fahrbahn aus Asphalt hat keinen stabilen Untergrund, ist rissig, hat nach Reparaturen Querfugen, die für Lärm sorgen. Der Radweg ist zu schmal. Außerdem sind die Leitungen, die im Untergrund bis zu 4,50 Meter tief liegen, teils um die 100 Jahre alt und bruchanfällig. Sie bestehen aus Gusseisen oder Stahl und werden durch PE-Kunststoffrohre ersetzt, die fließfreundlicher sind und größere Durchmesser haben als die alten Rohre. Für Regenwasser etwa braucht man künftig Rohre mit 60 Zentimetern Innendurchmesser statt bislang 40.

„Es gibt wegen des Klimawandels immer mehr Starkregen mit viel größeren Wassermengen“, sagt Patrick Gericke, Bauleiter der Energie und Wasser Potsdam (EWP). Neben neuen Strom- und Gasleitungen sowie Rohren für Regen-, Schmutz- und Trinkwasser werden nach jüngster Planung auch Leer-Rohre für Telekommunikationsleitungen verlegt, die nach und nach bestückt werden, ohne die Straße wieder aufreißen zu müssen.

Wie sehen die Rad- und Gehwege künftig aus?

Der Radweg wird auf 1,50 Meter verbreitert wird, indem man den Gehweg entsprechend schmaler macht, berichtet Martina Woiwode, in der Stadtverwaltung für Verkehrsanlagen zuständig. Die durch Lieferfahrzeuge teils stark zerfahrenen, mit Mosaikpflaster belegten Wege bekommen einen festeren Unterbau und werden erneut mit Mosaik gepflastert.

Gibt es Ersatzparkplätze für Anwohner?

Vor dem historischen Kasernengebäude der Bundeswehrverwaltung an der Kreuzung der Behlert- und Mangerstraße sollen auf einem überbreiten Gehweg etwa 15 Ersatzparkplätze geschaffen werden, die man in Fischgrätenform befährt. Parkplätze auf dem nicht voll genutzten Gelände der „Telekom-City“ anzumieten, ist nach Auskunft des Kommunalen Immobilienservice (Kis) der Stadt nicht möglich.

Ist die Mangerstraße zum Parken für Anwohner nutzbar?

Dort bleibt es beim freien Parken, doch müssen Stellplätze der Fahrrad-Umleitung weichen. Aus dem Abschnitt am frei zugänglichen Ufer des Heiligen Sees eine erweiterte Anwohnerparkzone zu machen, ist ohne Stadtverordnetenbeschluss nicht machbar, erklärt der städtische Verkehrsmanager Andreas Olm: „Und man müsste die neue Zone auch auf Verstöße kontrollieren.“ Zudem sei es problematisch, eine einmal eingerichtete Anwohnerparkzone später wieder zurückzunehmen.

Verkehrsmanager Andreas Olm mit einem Plan der Umleitungsstrecken. Quelle: Bernd Gartenschläger

Parkplatzproblem für Anwohner Für die Tageszeit müssen die Bewohner der Behlerthöfe ihre 60 Autos überwiegend in den Höfen oder irgendwo in einer Nebenstraße der Berliner Straße lassen, wo nach Auskunft der Stadt die Parkplätze nur zu etwa 70 Prozent genutzt werden. Nachts können die privaten Autos wieder in den Höfen parken zwischen 17 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Wer sein Auto nach sieben Uhr nutzen will, muss den Hof bis dahin verlassen oder woanders abstellen, nur wo?

Einige gefällte Bäume, deren Stümpfe bereits wieder stark ausschlagen, werden durch 18 neue Linden ersetzt, teils an anderen Orten, denn oft standen sie an zu schmalen Gehwegstellen, wo sie ein Hindernis für Fußgänger und Radfahrer waren. Die neuen Bäume bekommen im Wurzelbereich begeh- und befahrbare Gitterplatten, die die Last durch Radler und Fußgänger auffangen und wasserdurchlässig sind.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die bislang mit gitterförmigen Kanaldeckeln ausgestatteten, beim Überfahren aber lauten und im Starkregen schnell durch Blätter und Baumblüten verstopften Regeneinläufe im Radweg werden durch lange Einläufe in den Bordsteinen ersetzt, die mehr Pflanzenmaterial durchlassen, aber in Siebeimern auffangen. Im Radweg gibt es dann kein Hindernis mehr.

Warum arbeitet man nicht in kleineren Abschnitten?

Theoretisch könnte man auch von einer Hofeinfahrt zur nächsten vorrücken und immer zwei Einfahrten offen halten. Doch das wäre nach Stadt-Abgaben deutlich teurer und würde mindestens ein Dreivierteljahr länger dauern.

Wird aus Zeitgründen am Wochenende gearbeitet?

„Nein“, sagt die städtische Bauleiterin Suzanne Kluge: „Man muss den Anwohnern ja auch mal Ruhetage gönnen. Sonst wird es Lärm ohne Pause.“

Wie kommen Anwohner im Auto in die Behlerthöfe?

Abends ab 17 Uhr schüttet ein Bagger jede der drei Zufahrten zu und buddelt sie am Morgen wieder auf. Über den zugeschütteten Graben wird eine Stahlbrücke gelegt, die das Auto aushält und auch breit genug ist für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen.

Kann die Natursteinfirma noch arbeiten?

Es gibt Absprachen mit der Bauleitung, die eine Erreichbarkeit je nach Bedarf möglich machen. Wenn es eine Steinlieferung gibt, macht der Bagger den Teil der Behlertstraße frei, der ja auch von Baufahrzeugen genutzt wird, und hebt die rohen Steine über den Graben in die Einfahrt zum Firmengelände und im Gegenzug bearbeitete Steine auf einen Lastwagen.

Wie ist das „Telekom-Gelände“ erreichbar?

Aus der Kurfürsten- und Mangerstraße in Richtung Berliner Straße gibt es eine Zufahrt. Während der erste, 250 Meter lange Abschnitt saniert wird, ist der zweite frei. Wird der zweite (150 Meter) saniert, ist der erste ab Berliner Straße wieder frei. Wer auf das „Telekom-Gelände“ will, nimmt diesen Weg, dreht im Hof um und fährt denselben Weg wieder aus. Auch die Bewohner der Behlerthöfe sollen das so machen.

Von Rainer Schüler