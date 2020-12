Potsdam

Jeden Moment könnte eine Straßenbahn kommen. Diese Gefahr nehmen hier etliche Fußgänger täglich in Kauf. Sie nutzen die Strecke zwischen der Friedrich-Engels-Straße und Heinrich-Mann-Alle als Abkürzung. Der eigentliche Verbindungweg ist nämlich seit wenigen Tagen gesperrt. Als Ersatz dient für viele – trotz Verbot – die benachbarte Tram-Strecke.

Strecke nicht mehr verkehrssicher

Der Grund für die Sperrung sind die Bauarbeiten im Leipziger Dreieck. Der Verbindungsweg konnte bislang, bis auf einige kürzere Sperrungen, fast durchgängig begehbar bleiben. Die Bauarbeiten seien jetzt jedoch so weit fortgeschritten, dass die Fußgänger diese Stelle nicht mehr verkehrssicher passieren könnten, wie die Stadt auf MAZ-Nachfrage mitteilte.

Der Verbindungsweg zwischen der Friedrich-Engels-Straße und der Friedrich-Engels-Straße ist gesperrt - Grund sind die Bauarbeiten im Leipziger Dreieck. Quelle: Peter Degener

Hier sollen nämlich unter anderem eine Trinkwasserleitung unter den Gleisen sowie eine Fernwärmeleitung neu errichtet werden. Dafür sei ein zwei Meter breiter Leitungsgraben, zuzüglich Arbeitsraum, notwendig, wie die Stadt weiter informierte. Der Verbindungweg ist für einen gleichzeitigen Fußgängerverkehr zu schmal. Eine offizielle Umleitung gibt es aber nicht.

Stadt appelliert an gesunden Menschenverstand

„Eine Umleitungsstrecke ist auch nicht notwendig, da die Gehwegführung entlang der Heinrich-Mann-Allee in Richtung Friedrich-Engels-Straße eindeutig ist“, sagt Christine Homann, Pressesprecherin aus dem Rathaus. Die Stadt appelliere an den gesunden Menschenverstand der Fußgänger, sich selbst nicht durch unbefugtes Betreten der Gleisanlagen in Gefahr zu bringen.

Es sei verboten die Gleise zu betreten, wie die Stadtverwaltung betone. Sie sind weiterhin in Betrieb. „Da die Straßenbahnen [...] weiterhin fahren, kann aber auch keine Zaunanlagen aufgestellt werden, um das unbefugte Betreten zu unterbinden“, so Christine Homann weiter. Für die leichtsinnigen Fußgänger zeigte sie kein Verständnis.

Umweg von 180 Metern zumutbar

Eine „richtige“ Umleitung sind die Gleisanlagen zudem nicht. Der direkte Weg zwischen den beiden Straßen über den Verbindungsweg misst zirka 70 Meter. Der Weg vom selben Startpunkt aus in der Heinrich-Mann-Allee zum selben Zielpunkt in die Friedrich-Engels-Straße beträgt etwa 250 Meter. Einen Umweg von knapp 180 Metern schätzte die Stadt als zumutbar ein.

Von Marcus J. Pfeiffer