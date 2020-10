Babelsberg

Nach jahrelanger Überwucherung läuft am Horstweg nun die Bebauung eines früheren Kleingarten-Areals. Auf zwangsweise geräumten Flächen der Gartensparten „Selbsthilfe“ und „Moosgarten“ errichtet die Leipziger Quarterback Immobilien AG bis Mitte 2022 die „Residenz Babelsberg Süd“ mit 138 Wohnungen.

In zwei Phasen – vor knapp 20 und vor fünf Jahren – hatte die „Selbsthilfe“ 71 ihrer 90 Gärten abgeben müssen, „Moosfenn“ verlor 107 von 130. Somit entsteht pro verlorener Parzelle weniger als eine neue Wohnung.

Grundstück mehrmals verkauft

„Das Grundstück ist durch mehrere Hände gegangen, ehe wir es bekommen haben“, sagt Knud Börner, Projektleiter bei Quarterback. „Wir haben das Areal seit Mitte 2019.“ Dazu gehören auch etwa 7000 Quadratmeter noch genutzter Kleingartenfläche der „Selbsthilfe 1917“, die als potenzielle Baulandreserve eingeordnet werden können. Planungen dafür gibt es Börner zufolge derzeit aber noch nicht.

Das Grundstück ist rund 13.000 Quadratmeter groß und verkehrlich gut erschließbar. Am Horstweg wird ein straßenbegleitender Gebäuderiegel errichtet, wie es ihn ähnlich schon daneben gibt. Dahinter sollen fünf Stadtvillen mit reiner Wohnnutzung stehen. Beide Projektteile werden mit einer Tiefgarage unterbaut. In ihr und auf Außenflächen soll es 150 Stellplätze geben. Auch ein Spielplatz wird gebaut.

In der dritten Reihe ist ein Riegel von 13 Reihenhäusern geplant, die durch stockwerkhohe Fenster auffallen. Insgesamt sollen 9483 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, die meiste Fläche wird von Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen belegt, die Minderheit von Vier-Raum-Wohnungen. Wie viel davon Mietwohnungen werden und wie viel Eigentum, stehe noch nicht fest, sagte Börner der MAZ. Es könne auch sein, dass Quarterback die fertigen Wohnungen an ein anderes Unternehmen weitergibt, an einen so genannten „institutionellen Betreiber“.

Sachstand zur Brache an der Dieselstraße Auch auf der anderen Seite des Horstweges sind bereits vor mehr als einem Jahr die an die Dieselstraße angrenzenden Kleingärten geräumt worden. Doch seitdem ist Stillstand – genau wie auf den angrenzenden Flächen des Kleingartens Angergrund, die dem Berliner Immobilienunternehmen Tamax gehören. Im Gegensatz zum Nachbar-Gelände gibt es auf diese Flächen allerdings keine Veränderungssperre. Warum also der Stillstand? Wie die Stadt auf MAZ-Anfrage mitteilt, sollte „auf der angefragten nördlichen Teilfläche Baurecht geschaffen und im Gegenzug für die südlich angrenzenden Flächen die Nutzung durch Erholungsgärten dauerhaft gesichert sowie weitere Beiträge zur Entwicklung des Umfeldes geleistet werden“. Die Verhandlungen dazu hat die Stadt allerdings schon vor geraumer Zeit geführt. Inzwischen hat „die Eigentümergesellschaft einen Gesellschafterwechsel erfahren“, erklärt eine Stadtsprecherin, „die ist ein Grund für die eingetretenen Verzögerungen.“ Die vertragliche Regelung „konnte im Zuge der zwischenzeitlichen Veränderungen bislang noch nicht abgeschlossen werden“, heißt es. Fakt ist allerdings: Baurecht besteht auf der betroffenen Fläche bisher nicht, mit einem zeitnahen Baubeginn ist also nicht zu rechnen. Wem genau das Gelände gehört, teilt die Stadt nicht mit. „Angaben zu Eigentümern sind geschützte Daten und können von uns daher nicht herausgegeben werden“. Stillstand wird es wohl auch weiterhin auf dem angrenzenden Tamax-Gelände geben. Denn die Stadt beharrt weiterhin darauf, das Gebiet als Kleingartenanlage zu erhalten und hat dazu erst kürzlich einen entsprechenden Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Das Immobilienunternehmen Tamax hingegen beharrt auf seinem Ziel, dort Wohnungen zu bauen.

Ebenfalls im Plan stehen 26 gewerblich genutzte Räumlichkeiten, die zusammen eine Fläche von 4397 Quadratmetern ausmachen. Was für ein Gewerbe dort Platz finden soll, ob sich Cafés oder Läden ansiedeln könnte, steht noch nicht fest. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnutzfläche von 13.880 Quadratmetern. Quartenbacks Planungen basieren nach Aussage des Unternehmens auf einem rechtskräftigen B-Plan und entsprechender Baugenehmigung.

Durch die „hochwertige Architektur nach Entwurf des bekannten Büros Axthelm Rolvien und die Errichtung nach Energieeffizienzstandard KfW 55 entsteht eine nachhaltige Immobilie“, heißt es im so genannten Fact Sheet, mit dem das Projekt beworben wird.

Die Quarterback Immobilien AG ist ein nach ihrer Selbstbeschreibung „in ganz Mitteldeutschland agierender Projektentwickler und Bestandshalter“. Dabei treten die Tochterfirmen ImmVestWolf GmbH als Projektentwickler und Renta Servicegesellschaft mbH als Asset Manager am Markt auf.

Die Unternehmensgruppe wurde 1993 in Delitzsch bei Leipzig ( Sachsen) gegründet und hat Niederlassungen in Leipzig, Dresden und Erfurt. Die zukünftige Niederlassung in Potsdam wird Mitte Oktober dieses Jahres eröffnet. Sie befindet sich in der August-Bebel-Straße und somit direkt gegenüber der Babelsberger Filmstudios.

