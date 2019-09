Potsdam

In dieser Woche fällt die S7 zwischen Berlin und Potsdam wegen Gleisbauarbeiten aus. Bauzüge verrichten dort ihre Arbeit – doch am Montagmorgen blieb einer von ihnen liegen und versperrte die Gleise. Hunderte Bahnfahrer strandeten im Bahnhof Wannsee. „Bei den Bauarbeiten blieb gegen 7.30 Uhr auf den Fernbahngleisen ein Bauzug liegen“, sagte eine Bahnsprecherin auf MAZ-Anfrage, „dieser blockierte die Strecke für die Regional- und Fernzüge nach Potsdam.“ Weder S-Bahn noch Regionalzüge fuhren.

Sperrung bis 10 Uhr

Erst gegen 10 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Nachmittags war die Lage wieder am Potsdamer Hauptbahnhof komplett entspannt

Doch die Zustände am Vormittag waren chaotisch. „So viele Menschen auf dem Bahnsteig habe ich noch nicht gesehen“, sagte eine Pendlerin in Wannsee auf dem Weg nach Potsdam. Sogar auf der Treppe zum Bahnsteig standen die Menschen dicht gedrängt. Auf der Anzeige war von Ausfällen zu lesen. „In die wenigen Zügen, die fahren, quetschen sich die Leute alle rein“, so ein anderer Pendler.

Experte: Wannsee ist ein Nadelöhr

Das ist Alltag an einem Nadelöhr, sagt der Kleinmachnower Jens Klocksin, der sich bestens mit den Verbindungen von Potsdam ins Umland auskennt: „Wenn es auf den Strecken der S 1 und S 7 beziehungsweise RE 1 und RE 7 zu einer Havarie kommt, dann kommt flächendeckend die Mobilität zum Erliegen.“ Mit längeren Regionalbahn-Zügen könne die Bahn nicht dienen, weil die Bahnsteige zu kurz sind. Mehr Züge sind nicht möglich, da die Stadtbahn an der Kapazitätsgrenze ist.

Wer zwischen Potsdam und Berlin pendelt, muss bis zum 6. September auf die S 7 verzichten. Ersatzbusse fahren bis Grunewald.

Von Gesine Michalsky