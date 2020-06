Potsdam

In der Woche vom 22. bis zum 28. Juni wird an folgenden Stellen in Potsdam gebaut. Es kann zu Staus kommen. Teilweise wird der Verkehr umgeleitet:

Nuthestraße (L 40): Der Neubau der Brücken über die Bahngleise sowie über Friedrich-Engels- und Friedrich-List-Straße läuft weiter. Die Schnellstraße bietet in beide Richtungen nur eine Fahrspur. Es staut sich täglich vor allem stadteinwärts.

Die stadtauswärtige Abfahrt zur Lotte-Pulewka-Straße ist gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Das Linksabbiegen aus der Friedrich-List-Straße auf die L 40 ist nicht möglich. Der Verkehr wird zur Auffahrt Horstweg umgeleitet.

Die Friedrich-Engels-Straße ist wegen des Brückenbaus halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt die Durchfahrt. Radfahrer sollten dort besonders aufmerksam sein.

Leipziger Dreieck: In der Friedrich-Engels-Straße steht nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung, ebenso stadteinwärts auf der Heinrich-Mann-Allee. Eine Linksabbiegespur ist in der Leipziger Straße ebenfalls gesperrt. Hohe Staugefahr in stadteinwärtiger Fahrtrichtung.

Breite Straße: Für Leitungsarbeiten wird vor dem Marktcenter eine Spur in Richtung Landtag punktuell gesperrt.

Am Kanal: Für Kranarbeiten wird ist die Spur in Richtung Platz der Einheit auf Höhe Französischer Straße. Der Verkehr wird übers Tram-Gleis geführt. Straßenbahnen haben dort Vorfahrt.

Französische Straße: Sperrung wegen derselben Baustelle. Kein Durchkommen zwischen Posthofstraße und Am Kanal.

Charlottenstraße: Vollsperrung für Leitungs- und Straßenbau vor der Französischen Kirche zwischen Hebbelstraße und Französische Straße. Eine Umleitung wird ausgewiesen

Großbeerenstraße: Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Großbeerenstraße auf Höhe Filmpark halbseitig gesperrt und stadteinwärts als eine Einbahnstraße ausgewiesen. Stadtauswärts geht es über Fritz-Zubeil- und Wetzlarer Straße.

Rudolf-Breitscheid-Straße: Für den Umbau der Tram-Haltestelle vor dem Kino wir die Straße gesperrt.

Karl-Liebknecht-Straße: Für den Bau von Hausanschlüssen wird die Fahrbahn auf Höhe des Rathauses eingeengt. Es verbleibt eine Spur pro Richtung.

Große Weinmeisterstraße: Für Leitungsarbeiten wird zwischen Glumestraße und Kleine Weinmeisterstraße halbseitig gesperrt.

Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam: www.mobil-potsdam.de

